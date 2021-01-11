رفع الملياردير المصري ناصف ساويرس رهانه على صناعة الطائرات الخاصة، حيث اشترى أسهماً إضافية في شركة سيغنتشر أفياشن البريطانية وسط معركة استحواذ على الشركة.

اشترت شركة NNS، شركة الاستثمار المملوكة لناصف ساويرس، 2.14 مليون سهم في سيغنتشر أفياشن المدرجة في بورصة لندن بسعر 405.36 بنس (5.47 دولار) للسهم في 8 يناير، وفقاً لإيداع تنظيمي يوم الاثنين، لترتفع حصتها إلى 7.41% من رأسمال الشركة من 7.16%. وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

قالت شركة بلاكستون غروب الأسبوع الماضي إنها تتعاون مع الملياردير بيل غيتس في عرض محتمل قدره 5.17 دولار للسهم للشركة، التي تعد أكبر مشغل لقواعد الطائرات الخاصة في العالم.

بدا أن رهان ساويرس على Signature يستحق المزيد والذي تم تبريره يوم الاثنين عندما أعلنت شركة Global Infrastructure Partners عن عرض موصى به بقيمة 5.50 دولار للسهم، أو 4.63 مليار دولار فيما تدرس مجموعة Carlyle Group تقديم عرض جديد.

أصبحت سيغنتشر من الأصول المتنازع عليها بشدة حيث لا يزال الطيران الخاص أحد قطاعات السفر القليلة التي استفادت من جائحة فيروس كورونا، حيث يوفر للأثرياء القدرة على مواصلة السفر مع تقليل الاتصال المحتمل الخطر مع الركاب الآخرين.

في حين أوصى مديرو Signature بعرض GIP، فإن لا شيء يمنع بلاكستون، و كارليل من تقديم عرض جديد سينظر فيه مجلس الإدارة.

قد تجعل مشاركة غيتس، الذي يمتلك 19% من شركة سيغنتشر أفياشن عبر شركة كاسكاد للاستثمار التابعة له، الأمر أكثر صعوبة على المتنافسين الأخرين، لشطبها وجعلها خاصة، حيث تمتلك بلاكستون 70% من سيغنتشر، فيما تعتزم كاسكاد رفع حصتها إلى 30% عبر عرض نقدي.

كما تعهد غيتس، مؤسس شركة Microsoft بالعمل حصرياً مع بلاكستون والتصويت ضد العطاءات الأخرى.

قال مصدر على دراية بالموضوع إن كارليل لا تزال تدرس ما إذا كانت ستقدم عرضاً ثابتاً لـ سيغنتشر، فيما يمكن أن تقدم NNS دعمها لمن يقدم أعلى عرض، من خلال الموافقة على بيع حصتها أو حتى الانضمام إلى أياً من مقدمي العروض.

يعتبر ساويرس أغنى شخص في مصر، حيث تقدر ثروته الصافية بنحو 6.7 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.