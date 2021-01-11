تعتزم الصين السماح لبعض البنوك التجارية بالبدء في بيع القروض الشخصية المتعثرة لمديري الأصول المتعثرة في أقرب وقت هذا الشهر.

وفي اجتماع عقد في ديسمبر من قبل المركز الرسمي لتحويل الأصول الائتمانية، طلب من البنوك ومديري القروض السيئة التي تديرها الدولة تسريع الاستعدادات لضمان بداية سلسة لبرنامج تجريبي في يناير، وفقا لما ذكرته مصادر تحدثت لـ "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت مصادر أخرى، إن بنك الصناعة والتجارة الصيني، يمكن أن يكون أول بائع.

ومن شأن تلك الخطوة تعزيز القوة المالية في البنوك الصينية من خلال مساعدتها على التخلص على ما يصل إلى تريليون يوان (155 مليار دولار) من القروض الشخصية المتعثرة، وفقا لتقديرات شركة الأبحاث "Financial Regulation" .

ارتفع إجمالي القروض المعدومة في الصين إلى أعلى مستوى لها منذ 17 عاما اعتبارا من 30 سبتمبر وسط الوباء، مما أدى إلى تآكل رأسمال البنوك وقدرتها على تقديم ائتمانات جديدة للأفراد والشركات الصغيرة لإنعاش الاقتصاد.

عانت الصناعة المصرفية الصينية التي تبلغ قيمتها 45 تريليون دولار من أسوأ تراجع في أرباحها منذ أكثر من عقد من الزمان في العام الماضي بعد أن وضعت في الخطوط الأمامية لمساعدة الملايين من الشركات المتعثرة التي تضررت من الوباء.

ومع احتواء فيروس كورونا في الصين، أصبح من المسموح للمقرضين التحول إلى نمو أكثر حصافة للقروض وإدارة المخاطر.

وقد توسع المقرضون في القروض الشخصية، بما في ذلك - الرهون العقارية، والقروض الاستهلاكية غير المضمونة، وديون بطاقات الائتمان - على مدى السنوات القليلة الماضية للمنافسة مع منصات التكنولوجيا المالية مثل شركة آنت غروب، والتي جعلت من السهل على المستهلكين الاقتراض عبر تطبيق "علي باي" في كل مكان.

وفي الوقت الحالي، غالباً ما تشطب البنوك مثل هذه القروض عندما تكون قد ساءت. كما يمكنهم إصدار الأوراق المالية المدعومة بأصول مدعومة بقروض شخصية متعثرة على الرغم من أن البنوك لا تزال بحاجة إلى أن تكون مسؤولة عن تحصيل الديون.

وبلغ إجمالي إصدار هذه الأوراق المالية 28.1 مليار يوان في العام الماضي، مع ربط 75% من تلك الأوراق بالقروض بالبطاقات الائتمانية وقروض الرهن العقاري الشخصي.

ويشمل البرنامج التجريبى الجديد أكبر 6 بنوك تجارية مملوكة للدولة و12 من مقرضي الأسهم، بالإضافة إلى أكبر مديري أصول الاستغاثة وبعض الشركات الإقليمية لإدارة الديون المعدومة.