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تحذير قوي.. الاستثمار في بيتكوين "قد يفقدك كل شيء"!

بيتكوين مناسبة
بيتكوين
بيتكوين

تحذير قوي.. الاستثمار في بيتكوين "قد يفقدك كل شيء"!

بيتكوين وصلت لأقل من 32400 دولار اليوم الاثنين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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حذرت هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة المستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من طفرات بيتكوين، "كن مستعداً لفقدان كل شيء".

وقالت هيئة السلوك المالي في بيان اليوم الاثنين إن "الاستثمار في السلع المشفرة، أو الاستثمارات والإقراض المرتبط بها، ينطوي بشكل عام على تحمل مخاطر عالية جدا بأموال المستثمرين". وإذا استثمر الأفراد في هذه الأنواع من المنتجات، فعليهم أن يكونوا مستعدين لخسارة كل أموالهم". وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتشمل شواغل هيئة السلوك المالي تقلب الأسعار، وتعقيد المنتجات المعروضة، وعدم وجود تنظيم لحماية المستهلك حول العديد من المنتجات.

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تضاعف سعر بيتكوين، أكبر عملة مشفرة، أكثر من أربع مرات في العام الماضي، مما أثار ذكريات هوس عام 2017 الذي جعل العملات الرقمية لأول مرة اسماً مألوفاً قبل أن تنهار الأسعار بنفس السرعة.

انخفض سعر بيتكوين بنسبة تصل إلى 21٪ خلال يوم الأحد والاثنين إلى أقل من 32400 دولار. وهذا هو أكبر انخفاض خلال يومين منذ أن تعرضت الأسواق العالمية لأول مرة للوباء في العام الماضي، ويأتي بعد ارتفاع قياسي بلغ حوالي 42,000 دولار في 8 يناير.

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