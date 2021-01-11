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"بايدو" الصينية تعتزم تصنيع سيارة كهربائية مع "جيلي"

بايدو
عملاق البحث الصيني - بايدو
سيارات كهربائية

"بايدو" الصينية تعتزم تصنيع سيارة كهربائية مع "جيلي"

"جيلي" مسؤولة عن التصنيع وستركز "بايدو" على البرامج والتكنولوجيا للسيارة

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دبي - العربية.نت

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أكدت الشركة الصينية العملاقة للإنترنت بايدو، يوم الاثنين، الدخول في شراكة استراتيجية مع شركة جيلي لصناعة السيارات لإنشاء وحدة مستقلة للسيارات الكهربائية.

وقالت الشركة يوم الاثنين إن الوحدة الجديدة ستعمل كشركة مستقلة تابعة لشركة بايدو.

ستساهم بايدو بالحصة الأكبر في الكيان الجديد، فيما ستحصل جيلي على حصة الأقلية، وفقاً لأشخاص تحدثوا لشبكة “CNBC”، واطلعت عليه "العربية.نت".

ارتفعت أسهم جيلي المدرجة في هونغ كونغ بشكل طفيف بنسبة 0.45% يوم الاثنين، بعد ارتفاعها بنحو 20% يوم الجمعة. وارتفعت أسهم "بايدو" المدرجة في الولايات المتحدة أكثر من 15% عند إغلاق التداول يوم الجمعة.

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كان عملاق البحث يختبر بالفعل برنامج السيارة بدون سائق، المسمى Apollo، في تجارب الروبوتات العامة في بكين.

تمتلك Baidu أيضًا تطبيق الخرائط الخاص بها وتقنية المساعد الصوتي التي تسمى DuerOS، والتي يمكن تجهيزها داخل السيارة. يستمر سوق السيارات الكهربائية في الصين في النمو، بمساعدة الدعم الحكومي مثل الإعانات وبناء البنية التحتية للشحن.

أعلنت شركات صناعة السيارات الكهربائية المحلية Nio، و Li Auto، و Xpeng Motors، عن زيادة في عمليات التسليم لشهر ديسمبر.

وقال، الرئيس التنفيذي لشركة بايدو، روبن لي، في بيان: "أصبحت الصين أكبر سوق في العالم للسيارات الكهربائية، ونرى مستهلكين للسيارات الكهربائية يطالبون سيارات الجيل القادم بأن تكون أكثر ذكاء".

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