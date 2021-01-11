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طيران الإمارات تعتزم زيادة رحلاتها إلى هذه الوجهة

طيران الإمارات
طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى أميركا
طيران الإمارات

طيران الإمارات تعتزم زيادة رحلاتها إلى هذه الوجهة

تخدم الشركة 114 وجهة في 6 قارات حالياً

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دبي - العربية.نت

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تعتزم طيران الإمارات توسيع خدماتها إلى الولايات المتحدة من دبي مع تكثيف الشركة عملياتها، موضحة في بيان أنها ستستأنف خدماتها دون توقف إلى سياتل اعتبارا من الأول من فبراير.

كما ستستأنف الناقلة الإماراتية رحلاتها إلى كل من دالاس، وسان فرانسيسكو اعتبارا من 2 مارس.

وتنوي طيران الإمارات زيادة رحلاتها إلى نيويورك ولوس أنجلوس وساو باولو اعتبارا من الشهر القادم. وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وكانت دبي، مركز الأعمال في الشرق الأوسط، قد أغلقت المدينة لمدة شهر تقريباً العام الماضي، وأوقفت طيران الإمارات رحلات الركاب لوقف انتشار فيروس كورونا. ومنذ ذلك الحين، استأنفت الرحلات الجوية عملياتها.

وقالت طيران الإمارات يوم الاثنين إنها تخدم حالياً 114 وجهة في 6 قارات.

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