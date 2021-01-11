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مشروع مدينة "ذا لاين" باكورة المشاريع التطويرية الضخمة

نيوم

مشروع مدينة "ذا لاين" باكورة المشاريع التطويرية الضخمة

"ذا لاين" سيضم مجتمعات معززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كيلومتراً

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العربية.نت - عبادة اللدن

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أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس إدارة شركة نيوم عن مشروع مدينة "ذا لاين" باكورة المشاريع التطويرية الضخمة ليشكل الانطلاق لتحويل حلم المدينة المستقبلية في شمال غرب المملكة إلى واقع على الأرض.

فبعد سنتين على تأسيس شركة نيوم، وإعداد الخطط الاستراتيجية، وتوالي عقد الشراكات لمنشآت البنية التحتية واللوجستية، حان الوقت لإطلاق المشروع الأول الذي سيجعل نيوم مدينة عامرة بالنشاط الاقتصادي والعمراني والسياحي.

ويهدف مشروع "ذا لاين" لخلق بيئة جاذبة للمبدعين وروّاد الأعمال والمستثمرين، برؤية مستقبلية لا مثيل لها في أي من المدن الذكية عالمياً.

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إذ ستضم المدينة مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كيلومترا على أن تكون المجتمعات مترابطة افتراضياً فيما بينها، حيث سيتم تسخير 90% من البيانات لتعزيز قدرات البنية التحتية فيما سيتم تسخير 1 % من البيانات في المدن الذكية الحالية.

كما ستعتمد المدينة بالكامل على الطاقة النظيفة مع الحرص على تحقيق مستقبل إيجابي للكربون، وستكون خالية من المركبات والازدحام لتحافظ على 95% من الطبيعة في أراضي نيوم.

مشروع ذا لاين في نيوم
مشروع ذا لاين في نيوم

بذلك، سيوفر مشروع ذا لاين 380 ألف فرصة عمل، وسيساهم بإضافة 180 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

تطوير "ذا لاين" سيبدأ خلال الربع الأول من العام الحالي، وسيشكل جزءاً مهماً من أعمال التطوير المكثفة الجارية في نيوم.

ويُعد مشروع نيوم أحد المشاريع العملاقة ضمن المحفظة الاستثمارية المتنوعة لصندوق الاستثمارات العامة .

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