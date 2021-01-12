.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الملياردير كارلوس سليم راهن على النفط واقتنص هذه الفرص مبكراً

قطب الاتصالات المكسيكي كارلوس سليم الحلو
الملياردير كارلوس سليم
ثروات

الملياردير كارلوس سليم راهن على النفط واقتنص هذه الفرص مبكراً

ضخ 70 مليون دولار بشركة نفط معظمها بعد تفشي الوباء

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

راكم كارلوس سليم وعائلته حصصاً بقيمة 230 مليون دولار في شركة تكرير النفط PBF Energy، ومشغل خطوط الأنابيب PBF Logistics ، واستمروا في اقتناص الأسهم حتى مع تراجع الأسعار.

أصبحت شركة الاستثمار لعائلة سليم، Control Empresarial de Capitales، أكبر مساهم في PBF Energy وثاني أكبر مساهم في شركة PBF Logistics.

على الرغم من استثمارهم في شركة النفط منذ عام 2017، أضافت عائلة الملياردير المكسيكي كارلوس سليم ذي الأصول اللبنانية، نحو 70 مليون دولار في عام 2020 في استثمارها النفطي، الجزء الأكبر منه عقب تفشي جائحة كورونا، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ"، واطلعت عليها "العربية.نت".

شركات الاتصالات السعودية "الاتصالات السعودية" تعين عليان الوتيد رئيساً تنفيذياً

سليم هو رقم 21 في قائمة أغنى أثرياء العالم بثروة تبلغ 57.6 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات. يأتي الجزء الأكبر من ثروته من عملاق الاتصالات America Movil SAB de CV.

وقال أرتورو إلياس المتحدث باسم سليم وصهره "نرى هذا استثمارا مختلفا تماما عن عملياتنا." "لا يزال العالم بحاجة إلى عمليات التكرير لإنتاج وقود الطائرات والسفن والسيارات وقد عوقبت هذه الشركات بسبب انخفاض الاستهلاك بسبب الوباء".

وانهار الطلب على البنزين وسط جائحة فيروس كورونا، مما دفع شركة PBF Energy - التي انفصلت عن PBF Logistics في عام 2014 - إلى إغلاق بعض مرافق التكرير.

وانخفضت الأسهم في كلتا الشركتين في نيوجيرسي بنسبة 45% على الأقل منذ بداية عام 2020 حتى يوم الجمعة، بينما يتم تداول بعض سندات PBF Energy عند مستويات متعثرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد