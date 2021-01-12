تجري شركة "لوسيد موتورز" لصناعة السيارات الكهربائية محادثات لطرح أسهمها للاكتتاب العام بقيمة قد تصل إلى 15 مليار دولار من خلال الترتيب لعملية اندماج مع إحدى شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة التابعة لشركة مايكل كلاين.

وقالت مصادر إن شركة لوسيد تعمل مع مستشارين ماليين لترتيب الصفقة، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرغ".

وبحسب بعض المصادر، فإن الشركة المرشحة لعقد صفقة مع "لوسيد موتورز" هي كبرى الشركتين "تشرشل كابيتال كورب الرابع"، التي تمكنت من جمع أكثر من ملياري دولار في السنة الماضية.

وتعتبر لوسيد واحدة من عدة شركات أميركية تسعى إلى منافسة شركة تسلا، حيث تستهدف الشركة الناشئة الجانب الفاخر لسوق السيارات الكهربائية، حيث عمل رئيسها التنفيذي، بيتر رولينسون، ككبير مهندسي تسلا في سيارة سيدان موديل S.

وجمعت لوسيد أكثر من مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة في عام 2018، وهو استثمار كان مشروطاً بتطوير الشركة لموقع في المملكة العربية السعودية. وتقع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية على بعد حوالي 60 ميلاً (97 كيلومتراً) شمال جدة، ثاني أكبر مدينة في السعودية.

وكشفت لوسيد النقاب عن خططها لبدء الإنتاج لسيارة سيدان بسعر 169,000 دولار قادرة على السير أكثر من 500 ميل (805 كيلومترات) بشحنة واحدة. كما قامت ببناء مصنع في صحراء أريزونا ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم لعملاء هذا الطراز في الولايات المتحدة في الربع الثاني.

كما تخطط لوسيد لإنتاج نسخة أرخص بقيمة 75,000 دولار من سيارة سيدان في عام 2022، والتي ستكون قادرة على السفر أكثر من 400 ميل بشحنة واحدة، وبناء سيارات الدفع الرباعي في نهاية المطاف.