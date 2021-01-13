“The Rock”- أو الصخرة – أحد أنجح الفنانين في العالم، في عام 2020 كان الأعلى أجراً للعام الثاني على التوالي، بإيرادات سنوية تجاوزت 87 مليون دولار.

يعد دواين جونسون "ذا روك"، ذو الـ 48 عاماً، أحد أبطال لعبة المصارعة وأحد أشهر مصارعي WWE، قبل أن يتجه للتمثيل، حيث حقق إيرادات بقيمة 87.5 مليون دولار في عام 2020، و 89.4 مليون دولار في عام 2019.

أسس جونسون أكثر من 4 شركات ناجحة مستغلاً الثروة الطائلة التي جمعها والتي شملت شركة Seven Bucks Productions، وعلامة تيكيلا التجارية Teremana ومشروب الطاقة ZOA، وكمالك مشارك لـ XFL، على سبيل المثال لا الحصر. وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأنجز جونسون كل شيء، بعد أن بدأ بلا شيء، حيث كان يمتلك 7 دولارات فقط قبل 25 عاماً.

دافع لتغيير حياته

قال جونسون، "لسنوات عديدة، كان طموحي وحماستي مدفوعين بألا يتم طردي من السكن مرة أخرى".

عندما كان يبلغ 14 عاماً تم طرد عائلته من شقتهم المكونة من غرفة نوم واحدة في هاواي بعد أن كافح والداه لدفع الإيجار، وتم طردهم من الجزيرة بأكملها.

كان إيجار شقتهم أو ما يعرف بالـ "استوديو" 120 دولاراً في الأسبوع، عند عودتهم في يومٍ ما كان قد وضع قفل على الباب وإشعار بالإخلاء، انهارت العائلة وبدأت أمه في البكاء لفقدان المأوى المتواضع الذي يسكنون فيه"، وفقاً لما ذكره جونسون في عام 2014 لصحيفة هوليوود ريبورتر.

وجه جونسون طاقته التي كان يستغلها في الشجار والسرقة، إلى شيء يمكنه السيطره عليه، وهو العمل على جسده.

رفع الأثقال

بدأ في رفع الأثقال في سن المراهقة، وفي عمر الـ 18، حصل على منحة دراسية كاملة للعب كرة القدم في جامعة ميامي وأصبح فيما بعد مصارعاً للهواة قبل أن ينضم لاتحاد WWE للمصارعة في أواخر التسعينات.

كان يتقاضى 40 دولاراً في الليلة مقابل المصارعة في أماكن صغيرة في ولاية تينيسي، والتي أكسبته مهارة التواصل مع الجمهور، وكيف يمكنه إسعاد هؤلاء المتابعين قبل الذهاب للمنزل.

يقول جونسون إنه لا يمر يوم لا يشعر فيه بالامتنان لكل فرصة أتيحت له.