أغلقت أسهم شركة Signal Advance عند 60 سنتاً للسهم، في 6 يناير بارتفاع أكثر من 465%، وهو مكسب قوي لشركة التكنولوجيا الحيوية والمعروفة سابقاً باسم "بايودين" للتطوير، وفقاً لما ذكره موقع "Market Watch"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وفي اليوم التالي ارتفعت أسهم الشركة 527% إلى 3.76 دولار، وجاءت الزيادة بعد أن أوصى الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك – أغنى شخص في العالم- باستخدام تطبيق "سيغنال" لخدمات الرسائل المشفرة بديلاً عن "واتساب"، بعد أن قال في تغريدة "Use Signal"، أو استخدم سيغنال، مع ثورة على منصات التواصل الاجتماعي بعد أعمال الشغب في الكونغرس، وإعلان واتساب تغيير سياسة الخصوصية ومشاركة بيانات المستخدمين مع شركتها الأم "فيسبوك" الأسبوع الماضي.

"سيغنال"، تطبيق المراسلة، ليست شركة مطروحة للتداول العام، لكن ذلك لم يمنع Signal Advance غير ذات الصلة من مواصلة صعودها، حيث ارتفعت بنسبة 5،643% ودفعت قيمتها السوقية إلى 3.164 مليار دولار من 55 مليون دولار عادي يوم الأربعاء الماضي.

الشيء المثير للفضول هو أنه تم بالفعل بذل الكثير حول حقيقة أن Signal Advance ليست هي نفسها تطبيق "سيغنال" للرسائل في عدد من المقالات الإخبارية، لكن أسهم الأولى رفضت العودة إلى الأرض وتمتعت بارتفاع 400% تقريبًا يوم الاثنين.

إشارة مختلطة؟

يبدو أن موقع Signal Advance على الويب قد تعطل يوم الاثنين، حيث تلقى أولئك الذين يسعون للوصول إليه هذه الرسالة: "موقع الويب غير قادر مؤقتاً على خدمة طلبك لأنه تجاوز حد الموارد. الرجاء معاودة المحاولة في وقت لاحق".

وفي الوقت نفسه، يعتبر تطبيق Signal تطبيق المراسلة نفسه كخدمة مفتوحة المصدر طورتها مؤسسة Signal Foundation و Signal Messenger في عام 2014 وقد شهد زيادة في عدد المستخدمين خلال فترات الاضطرابات السياسية.