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المصالحة تحيي خطط قطر لجذب 25 مليار دولار استثمارات أجنبية

اقتصاد قطر
العاصمة القطرية الدوحة
اقتصاد قطر

المصالحة تحيي خطط قطر لجذب 25 مليار دولار استثمارات أجنبية

الجيدة: المصالحة تعني مجلس تعاون خليجي أكثر قوة

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دبي - العربية.نت

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يسعى مركز قطر للمال إلى جذب 25 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2022، وفقا لما قاله الرئيس التنفيذي يوسف الجيدة لشبكة CNBC.

يأتي ذلك بعد أسبوع من إعادة المملكة العربية السعودية العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

وقال الجيدة في تقرير اطلعت عليه "العربية.نت"، إن المصالحة تعني مجلس تعاون خليجي أقوى وأكثر قوة.

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وأضاف: "أعتقد أن التأثير سيكون إيجابياً على التجارة، مما يعني أن الدول ستعمل بشكل وثيق مع بعضها بعضا".

وقال الجيدة إن هدف الاستثمار الأجنبي المباشر الطموح للمركز المالي - إلى جانب هدف خلق 10000 وظيفة جديدة وأكثر من 1000 شركة بحلول عام 2022 - سيحصل على دفعة من المصالحة الخليجية.

وقال الجيدة إن هناك المزيد من العمل الذي لا يزال يتعين القيام به لبناء الثقة بين قطر وجيرانها في الخليج ومصر، ولكن "هذا وراءنا، ونحن نعمل من أجل مستقبل أفضل للمنطقة بأكملها، لذلك الجميع متفائل".

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