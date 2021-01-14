دائماً ما خلقت تغريدات الملياردير إيلون ماسك أغنى شخص في العالم حالة من الزخم، بدايةً من تغريداته حول شركاته "تسلا" و"سبيس إكس"، مروراً بشركة الأجهزة الطبية الصغيرة التي ارتفعت قيمتها من 55 مليون دولار لأكثر من 3 مليارات دولار بالخطأ، حيث تشابه اسمها مع تطبيق المراسلة المشفر "سيغنال".

استفادت يوم الأربعاء شركة ألعاب يابانية من تغريدة لـ "ماسك" - صاحب الـ 42 مليون متابع على "تويتر"- حملت أحد الشخصيات الكرتونية الشهيرة لها والتي تدعى "ساشيكو" رغم كون التغريدة مبهمة ولا تحمل إشارات حول شيء محدد إلا أنها أصبحت عادة لدى متابعي ماسك بشراء أي شيء يبدو أنه يعرفه.

ارتفعت أسهم شركة "بانداي نامكو القابضة" بنسبة 4.4% في بورصة طوكيو، على خلفية التغريدة التي لاقت إعجاباً من أكثر من 300 ألف متابع حملت إحدى شخصيات سلسلة Idolmaster، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

Idolmaster هي امتياز قديم مملوك لشركة "بانداي نامكو" بدأت كلعبة أركيد ونمت لتشمل ألعاب الجوال وسلسلة الرسوم المتحركة، ضمن مجموعة الشخصيات الكرتونية التي تبدأ بفيلم أو مسلسل، ثم تصبح لعبة شعبية، كان الامتياز مساهماً رئيسياً في أرباح الشركة على مر السنين.

ويشتهر ماسك، وهو مغرد غزير الإنتاج، بإشاراته إلى ثقافة البوب ​​اليابانية. علق في عام 2018 عن ولعه بفيلم الأنمي الناجح "Your Name" وفيلم جيبلي "Princess Mononoke"، وطلب مازحا أن يشار إليه باسم "إيلون تشان".

وقال كبير استراتيجيي السوق في شركة الأوراق المالية اليابانية إنك، ماسايوكي أوتاني، "من المفاجئ أن نكتشف أنه على الرغم من جدول أعماله المزدحم، فإن ماسك على دراية بشخصية اللعبة اليابانية".