"منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا يُسمح لك بإحضار بعض الأطعمة إلى أوروبا، مثل اللحوم والخضراوات والأسماك، وهذا النوع من الأشياء".

كان هذا هو الرد الذي تلقاه سائق شاحنة بريطاني عند وصوله إلى هولندا، عندما صادر عناصر الحدود شطائر اللحم التي كانت بحوزته، وذلك اتباعاً للقواعد الجديدة التي حددتها اتفاقية "بريكست".

وعرضت القناة التلفزيونية الهولندية TV NPO1 صوراً للضباط وهم يصادرون شطائر اللحم وغيرها من الأطعمة من السائقين القادمين من بريطانيا.

وشوهد مسؤولون وهم يشرحون القواعد الجديدة ضد استيراد بعض العناصر التي دخلت حيز التنفيذ، منذ أن قامت بريطانيا بإضفاء الطابع الرسمي على خروجها عن الاتحاد الأوروبي.

وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، لا يمكن للمسافرين القادمين من خارج دول التكتل جلب منتجات تحتوي على اللحوم أو منتجات الألبان.

وفي أحد المشاهد، سأل الضابط سائق الشاحنة البريطاني إذا كانت أي من "السندوتشات" التي لفها بورق الألمنيوم تحتوي على لحم، وعندما أجاب السائق بالإيجاب، قال وكيل الحدود: "حسنًا، نحن سنأخذها".

لكن السائق المتفاجئ سأل المسؤول عما إذا كان بإمكانه على الأقل الاحتفاظ بالخبز، فأجابه: "لا، ستتم مصادرة كل شيء"، وتابع قائلاً: "مرحبًا بكم في بريكست سيدي.. آسف".

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني نهاية حرية الحركة وفرض لوائح جديدة، بما في ذلك تلك التي تحكم استيراد الممتلكات الشخصية.

وأصدرت الحكومة البريطانية دليلاً خاصاً للسائقين التجاريين الذين يتنقلون بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، داعية إياهم إلى "توخي الحذر من القيود الإضافية على الواردات الشخصية".

"لا يمكن إحضار POA (منتجات من أصل حيواني) مثل تلك التي تحتوي على اللحوم أو منتجات الألبان (على سبيل المثال شطيرة اللحم والجبن) إلى الاتحاد الأوروبي"، بحسب ما ورد في الدليل نقلا عن BBC.

ويشير الدليل أيضاً إلى أن "هناك استثناءات لهذه القاعدة لكميات معينة من حليب وأغذية الأطفال، والأطعمة الخاصة وأغذية الحيوانات الأليفة المصنعة الخاصة".

من جهتها، نشرت وكالة الحدود الهولندية صورة للطعام الذي صادرته من السائقين في محطة العبارات في ميناء Hoek van Holland.

وتوضح الوكالة: "منذ الأول من يناير، لا يمكنك جلب المزيد من الطعام من المملكة المتحدة.. لذا كن مستعدًا إذا سافرت إلى هولندا من المملكة المتحدة. وبهذه الطريقة نتجنب إهدار الطعام ويمكننا معًا ضمان تبسيط عمليات الفحص".