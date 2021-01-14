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هل أثرت استقالة الحكومة على سوق الأسهم الكويتية؟

بورصة الكويت

هل أثرت استقالة الحكومة على سوق الأسهم الكويتية؟

4 بنوك قد توزع أرباحاً نقدية

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دبي - العربية.نت

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قال المستشار الاقتصادي لمجموعة إنتركونتينتال، علي العنزي، إن استقالة الحكومة الكويتية لم تؤثر على أداء السوق الكويتية، إذ يشهد السوق ارتفاعاً على مدار الجلسات الخمسة لهذا الأسبوع.

وأضاف في حديثه مع العربية أن الأسهم كانت قد عكست احتمالية استقالة الحكومة على سعرها، قبل تقديم الحكومة لاستقالتها، وبالتالي عندما حدثت الاستقالة لم يكن هناك تأثير.

البنوك

وتوقع أن تقوم بعض البنوك بتوزيع أرباح في صورة نقدية، فيما ستقوم البنوك الأخرى بتوزيع أرباح في صورة أسهم مجانية لزيادة رأسمالها، وذلك للوفاء بمتطلبات البنك المركزي.

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وتابع: "إجمالا هناك من 3 إلى 4 بنوك كويتية قد توزع نقداً، والباقي قد يوزع أسهم منحة".

وقدم رئيس الوزراء استقالة حكومته يوم الأحد الماضي في إجراء روتيني بعد الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد أمس السبت.

وقبل أمير الكويت استقالة حكومة رئيس الوزراء صباح الخالد الصباح، وطلب من الحكومة مواصلة عملها في تسيير الأمور لحين تعيين حكومة جديدة.

وكانت لجنة انتخابات مجلس الأمة الكويتي أعلنت أسماء الفائزين في انتخابات مجلس الأمة 2020.

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