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هذه قائمة أفضل شركات للعمل في 2021

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هذه قائمة أفضل شركات للعمل في 2021

سالزفورس تتصدر القائمة

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دبي - العربية.نت

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أظهر موقع جلاسدور الذي يقوم من خلاله موظفون حاليون وسابقون بمراجعة الشركات بشكل مجهول، أنه تم اختيار شركة البرمجيات القائمة على السحابة سالزفورس، لتكون أفضل مكان للعمل خلال العام الحالي، في كل من بريطانيا وفرنسا.

وجاءت شركة مايكروسوفت في المرتبة الثانية كأفضل الشركات للعمل في بريطانيا، تلتها شركة أبكام abacam، ثم غوغل، ثم غرانتي تراست بنك، ثم أبل.

وفي المرتبة الثامنة جاءت شركة بيلا إيطاليا، ثم ساب، وأخيرا فيسبوك.

وفي فرنسا جاءت سالزفورس أيضا في المرتبة الأولى، ثم مشيلان، ثم ساب، ثم شركة ميوركس، ثم أورانج.

وفي المرتبة السادسة بفرنسا، جاءت شركة ديكاثولين، ثم سيج، ثم ميكروسوفت، تلتها إيرباص، ثم لوريال. وتم اختيار شركة روشيه Roche السويسرية المختصة بالصناعات، كأفضل الشركات للعمل في ألمانيا، تلتها غوغل، ثم بوما.

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