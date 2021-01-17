أعلن بنك لومبارد أودير أنه أسس تحالفا مصرفيا مع بنكين آخرين بهدف جمع نحو 10 مليارات دولار لتمويل مشاريع المتوافقة مع البيئة والتي تستهدف الاستدامة.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك بمنطقة الشرق الأوسط، رضوان المغاوري، في مقابلة مع العربية إن التحالف يضم كلاً من ناتيكسيس بنك وإتش إس بي سي، ويهدف لجمع 10 مليارات دولار قبل نهاية عام 2022.

وأوضح أن هذا التحالف يهدف من جمع تلك الأموال إلى زيادة الاستثمارات الصديقة للبيئة، وأن يكون نقطة وصل بين المؤسسات المالية والشركات الخاصة التي لديها الرغبة في الاستثمار بالمشاريع النظيفة والمستدامة، بجانب تبادل الخبرات في هذا المجال من الاستثمارات.

وأشار إلى أن تلك الاستثمارات ستكون مباشرة، مؤكدا أن لدى مصرفه معايير خاصة لتحديد المشاريع المستدامة وغير الضارة بالبيئة.

وأشار إلى أن العوائد من تلك الاستثمارات كبيرة، وتبلغ 6% سنويا، مؤكدا أن هذه النوعية من المشاريع ستكون هي الأنجح في المستقبل.

وتابع: "جغرافيا، نستهدف الشركات الأوروبية إذ إنها متقدمة في هذه النوعية من المشاريع، وننظر إلى الشركات العالمية في أميركا والخليج وجنوب شرق آسيا".

وأكد أن البنك يرى أن عام 2021 هو بداية لزيادة الإقبال على المشاريع الصديقة للبيئة، كما سيشهد العام توجه أكبر نحو السندات الخضراء.