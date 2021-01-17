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بعض حاملي عملة بيتكوين مليونيرات مع وقف التنفيذ!

بيتكوين

بعض حاملي عملة بيتكوين مليونيرات مع وقف التنفيذ!

معضلة تواجهك في حال نسيان كلمة مرور محفظتك الرقمية

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دبي - شادي الزعيم

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في وقت تحول فيه العديد من حاملي البتكوين إلى أثرياء بفضل الارتفاعات القياسية للعملة الرقمية خاصة في الأشهر الماضية، ظهرت أزمة كبيرة لبعض حامليها تتعلق بنسيانهم لكلمات مرورهم لمحافظهم الرقمية مع مرور الزمن والنتيجة فقدانهم لحق تسييلها أو التصرف بها.

وأظهر تقرير أخير أن نحو 20% من عملة البتكوين حول العالم مملوكة لأشخاص ليس لديهم القدرة على الوصول إلى حساباتهم.

وهذا يعني وجود أكثر من 3.5 مليون وحدة من بيتكوين موجودة دون القدرة على الولوج لها.

وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه العملات أكثر من 140 مليار دولار على الأسعار الحالية.

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وتسمح كلمة المرور بفتح محرك أقراص ثابت صغير، يُعرف باسم (IronKey)، والذي يحتوي على المفاتيح الخاصة للمحفظة الرقمية.

وفي حال نسيان كلمة المرور، فللمستخدم 10 محاولات فقط لتذكر كلمة المرور. وإذا ما أدخل كلمة مرور خاطئة 10 مرات فسيتم مصادرة المحتويات وتشفيرها إلى الأبد.

فمثلا شركة Chainalysis المتخصصة بخدمات العملة المشفرة أصبحت تتلقى أكثر من 70 طلبا في اليوم للمساعدة في استعادة المحافظ المفقودة، وهو ما يمثل 3 أضعاف الطلبات التي كانت تتلقاها الشهر الماضي فقط.

بيتكوين
بيتكوين

ويشكل نسيان كلمة المرور في سوق العملات الرقمية المشفرة أزمة مسكوتا عنها أو عيبا لم ينتبه له الكثيرون، ففي حال نسيانك لكلمة المرور قد تصبح مليونيرا ولكن مع وقف التنفيذ.

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