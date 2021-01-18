في إطار الجهود لمواكبة باقي دول العالم أو مجرد البقاء خلال هذه الفترة من عدم اليقين الاقتصادي، أصبح الدين جزءاً طبيعياً من نمط الحياة الأميركي.

غالباً ما يكون اقتراض الأموال جزءاً مهماً من خطة مالية طويلة الأجل، سواء كان ذلك للوصول إلى فرص التعليم والعمل، أو شراء سيارة للتنقل أو العثور على مكان للاتصال بالمنزل.

لا يقتصر الأمر على دفع الفوائد والرسوم، بل يتطلب الاقتراض من أي نوع تسديد مدفوعاتك في الوقت المحدد من أجل الحفاظ على حسابك ودرجة الائتمان الخاصة بك في وضع جيد.

باستخدام بيانات 2019 من مكتب الائتمان Experian، تم تقسيم مقدار الديون التي يتحملها المواطن الأميركي العادي في كل مرحلة من مراحل حياته، وتم تقسيمها حسب إجمالي الرصيد (الأرصدة) والنوع، لمعرفة حجم اقتراض الأميركيين ولماذا؟، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه "العربية.نت".

وفي حين أن متوسط ​​الدين الأميركي يبلغ 90460 دولاراً، فإن هذا يشمل جميع أنواع منتجات الديون الاستهلاكية، من بطاقات الائتمان إلى القروض الشخصية والرهون العقارية وديون الطلاب.

وفي ما يلي متوسط ​​أرصدة الديون حسب الفئة العمرية:

الجيل Z (من 18 إلى 23 عاماً): 9593 دولاراً

جيل الألفية (من 24 إلى 39 عاماً): 78396 دولاراً

الجيل X (من 40 إلى 55 عاماً): 135841 دولاراً

مواليد (من 56 إلى 74 عاماً): 96984 دولاراً

الجيل الصامت (75 عاماً فما فوق): 40925 دولاراً

وفقاً لـ Experian، شهد المستهلكون في أقدم فئتين عمريتين انخفاضاً كبيراً في الديون منذ عام 2015 (حوالي -7.5% للجيل الصامت و -7.7% للجيل الصامت بشكل عام).

وفي الوقت نفسه، شهد جيل الألفية أكبر زيادة في الديون في السنوات الخمس الماضية. في عام 2015، كان متوسط ​​ديون جيل الألفية حوالي 49722 دولاراً أميركياً، وبحلول عام 2019 تحمل متوسط ​​إجمالي ديون 78396 دولاراً - بزيادة قدرها 58٪.

وأصغر المستهلكين، الجيل Z، لديهم أدنى رصيد دين إجمالي في المتوسط ​​، لكنهم يكافحون أكثر من غيرهم لتسديد المدفوعات. كان حوالي 12.24% من حسابات بطاقات الائتمان الخاصة بالجيل Z قد فات موعد استحقاقها لمدة 30 يوماً أو أكثر في عام 2019.

يمتلك الجيل X أعلى متوسط ​​رصيد دين في جميع الفئات، باستثناء القروض الشخصية.

نوع الدين

بطاقات الائتمان: يتمتع الجيل X بأعلى رصيد بطاقة ائتمان مقارنة بالفئات العمرية الأخرى، بمتوسط مديونيات 8215 دولاراً.

قروض السيارات: يمتلك الجيل X أعلى رصيد لقرض السيارة، عند 21570 دولاراً.

قروض الرهن العقاري: يمتلك الجيل X أعلى متوسط ​​رصيد للرهن العقاري، حيث يبلغ 238344 دولاراً. جاء جيل الألفية في المرتبة الثانية، بـ 224500 دولار.

القروض الشخصية: في المتوسط ​​، يتمتع مواليد طفرة المواليد بأعلى رصيد للقرض الشخصي يبلغ 19253 دولاراً (مقارنة بأقل رصيد، الجيل Z، عند 4526 دولاراً).

قروض الطلاب: يمتلك الجيل X أكبر مبلغ من دين قروض الطلاب، بمتوسط ​​39،981 دولاراً.