توقع خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار ورئيس مجلس إدارة المال كابيتال، أن يصل حجم صندوق المال كابيتال قبل نهاية العام إلى 1.2 مليار درهم، بما يعادل 326.3 مليون دولار، مقابل 350 مليون درهم حاليا.

وأدرج سوق دبي المالي، اليوم الاثنين، صندوق المال كابيتال ريت حيث يبلغ عدد وحداته أكثر من 350 مليون وحدة بسعر درهم للوحدة.

ويهدف الصندوق للاستثمار في محفظة أصول عقارية مدرة للدخل، حيث تتركز استثماراته في دولة الإمارات مع إمكانية الاستثمار في باقي دول مجلس التعاون وخارجها، شريطة أن لا تزيد نسبة الأصول العقارية للصندوق خارج الدولة عن 25% من إجمالي الأصول.

وتمتلك شركة دبي للاستثمار 69% من رأسمال الصندوق، في حين تمتلك كل من شركة المال كابيتال وشركة المستثمر الأول حصة 25% مجتمعتين.

أصول الصندوق

وأضاف بن كلبان في تصريحات للعربية أنه جرى تعيين لجنة الاستثمار في الصندوق، واطلعت على أصول للاستثمار بها منها 3 في قطاع التعليم، و اثنان في قطاع الصحة، متوقعا أن يتم أول استحواذ للصندوق قبل نهاية مارس.

وأشار إلى أن العائد على الاستثمار بالنسبة لمساهمي الصندوق لا يقل على 7%، فيما سيبلغ العائد على الاستثمار ككل نحو 8.5% منها 1.5% تكاليف إدارة الصندوق.

إدراج مزدوج

وأوضح أن هناك فرصة لإعادة فتح الاكتتاب بالصندوق بعد 6 أشهر، لمستثمرين آخرين غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد أن اختيار سوق دبي جاء لعدة عوامل منها السيولة في السوق، لكنه أشار إلى إمكانية إدراجه في أسواق خليجية أخرى.

وعن السوق العقاري في الإمارات، أشار إلى أن الطلب الحالي على العقارات يشير إلى بداية التعافي، موضحا أن الطلب الحالي على الفلل السكنية أكثر من أي منتج عقاري أخرى.