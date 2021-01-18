قال الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية، طارق الرفاعي، إن أسعار النفط تتجه حاليا نحو 60 دولارا للبرميل.

وأضاف في تصريحات للعربية، أن ما يدعم رؤيته تلك هو التعافي الاقتصادي في الصين، والتزام دول أوبك بلس بتخفيضات الإنتاج، وهو ما ساعد على تعافي أسعار النفط.

وأشار إلى أن عودة النفط الصخري تحتاج إلى أشهر، وبالتالي فإن أوبك بلس أمامها فترة للاستفادة من ارتفاع أسعار النفط قبل عودة النفط الصخري وظهور تأثيره على السوق.

وتراجعت أسعار النفط بدرجة أكبر عن أعلى مستوى في 11 شهرا الذي لامسته الأسبوع الماضي، منهية موجة صعود بدأت في نهاية أكتوبر تشرين الأول بفعل تخفيضات الإنتاج وطلب صيني قوي، في ظل تساؤلات بخصوص اتجاه السوق وسط تنامي الإصابات بفيروس كورونا.

وكان خام برنت منخفضا 30 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 54.79 دولار للبرميل، بعد نزوله 2.3% يوم الجمعة. وتراجع الخام الأميركي 21 سنتا أو 0.4% ليسجل 52.15 دولار، بعد أن هبط 2.3% في الجلسة السابقة.

وأوضح أن عودة جانيت يلين إلى المشهد مرة أخرى ولكن هذه المرة كوزيرة للخزانة يشير إلى انتهاج مبدأ تحديد سعر الدولار وفقا للسوق وعدم تدخل الدولة به، وهو ما يشير إلى ضعف الدولار الفترة المقبلة.