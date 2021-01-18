بعد أن شهد النصف الثاني من 2020 اكتتابات عامة ضخمة لشركات التكنولوجيا، يبدو أن 2021 سيكون امتداداً للعام السابق.

إذ شهد الأسبوع الماضي طرحين مرا بنجاح وسط ترقب المزيد من الاكتتابات الأخرى في الأسواق الأميركية.. فمن هي هذه الشركات؟

بداية، شركة "Affirm" وهي شركة إقراض للمستهلكين تسمح للأشخاص بتقسيم فواتير المشتريات الكبيرة مثل إكسبيديا وول مارت إلى سلسلة من المدفوعات الأصغر.

بدأ سهم الشركة بالتداول في بورصة ناسداك يوم الأربعاء الماضي، وافتتح السهم بسعر 49 دولاراً وحقق ارتفاعات بنسبة 98% عن سعر الإدراج، لتنهي الشركة يومها الأول بقيمة سوقية بلغت 23.6 مليار دولار.

وقد ضاعفت الشركة إيراداتها العام الماضي، لتصل إلى 510 ملايين دولار للسنة المالية المنتهية في يونيو الماضي.

من الأسماء المهمة في الشركة، مؤسسها Max Levchin، الشريك المؤسس في PayPal.

وفقاً لمجلة فوربس، تقدر حصته بنسبة 11% في الشركة عند 2.7 مليار دولار.

حمى الاكتتابات لازالت ساخنة

ثانيا، "Poshmark "وهي منصة مبيعات البضائع المستعملة.. بدأ سهمها بالتداول الخميس الماضي.

ويبدو أن حمى الاكتتابات لازالت ساخنة، إذ شهد سهم Poshmark أيضاً ارتفاعات بنحو 100% في اليوم الأول من التداول في بورصة ناسداك.

سُعر السهم بـ 42 دولارا وهو أعلى بكثير من المستهدف عند بداية عملية الطرح.

وبدأ التداول عند 97.60 دولار لكل سهم، ما أدى الى تقييم الشركة بأكثر من 7 مليارات دولار.

في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، حققت أرباحاً بـ8 ملايين دولار.

من الأسماء المهمة في الشركة مديرها المالي، أنان كاشياب الذي لديه خبرة في عملية الاكتتاب العام، حيث عمل على أكثر من 20 صفقة مماثلة في دويتشه بنك.

ثالثا، "Roblox" وهي منصة ألعاب مجانية، ارتفع عدد مستخدميها إلى 31 مليون مستخدم يومياً في 2020 مقارنة مع 17 مليون في 2019.

تحقق الأرباح من الاشتراكات الخاصة، ووصلت الإيرادات في الفصول الثلاثة الأولى من عام 2020 إلى 209 ملايين دولار، بارتفاع بـ 190% عن الفترة المقابلة من عام 2019.. بدفعة من إغلاقات كورونا!

قيمت الشركة بـ4 مليارات دولار في أوائل عام 2020.

وأجلت منصة الألعاب طرحها العام الأولي في ديسمبر 2020 حتى فبراير 2021، لإعادة تقييم استراتيجيات التسعير الخاصة بها بعد أن قيمت الاكتتابات العامة الأولية في Airbnb وDoorDash بأقل من سعرها.

وتأمل Roblox في الحصول على سعر اكتتاب أعلى في العام الجديد.

من غير المرجح أن ينخفض الإقبال على ألعاب الفيديو في المستقبل القريب، ولكن مع انتشار اللقاح، فإن السؤال الكبير هو ما إذا كان بإمكان Roblox الحفاظ على مستويات الإيرادات ما بعد كوفيد 19.

من الأسماء المهمة في الشركة، مديرها المالي Mike Guthrie وهو المدير المالي السابق المسؤول عن اكتتاب شركة TrueCar.