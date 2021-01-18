اختار رجل بريطاني محظوظ أن يحتفل في مدينة دبي في دولة الامارات بأكبر جائزة يحصل عليها في حياته وبلغت قيمتها 58 مليون جنيه إسترليني (75 مليون دولار أميركي)، حيث اصطحب معه أصدقاءه وأغدق عليهم آلاف الدولارات في احتفال خاص سوياً بعطلة رأس السنة متجاهلاً المخاوف من فيروس كورونا.

وكان البريطاني رايان هويل (38 عاماً) قد ربح في ورقة يانصيب "يورو ميليونز" مبلغ 58 مليون جنيه إسترليني وذلك في شهر أبريل الماضي، لكنه لم يتمكن من السفر ولا الاحتفال مع أصدقائه وطفلته الوحيدة منذ ذلك الوقت بسبب القيود التي فرضها وباء كورونا، لكنه سافر أخيراً الى دبي واصطحب معه كافة أصدقائه على نفقته الخاصة من أجل الاحتفال هناك، بحسب ما أورد تقرير نشرته جريدة "ذا صن" البريطانية واطلعت عليه "العربية نت".

وقالت الصحيفة إن هويل أخذ سبعة من أصدقائه في عطلة فاخرة لمدة أسبوع في دبي، حيث أقاموا هناك في أجنحة "بنتهاوس" من فئة الخمس نجوم، وتمتعوا برحلات من الدرجة الأولى.

وقال هويل "إن وباء كورونا جعل الأمور صعبة على الجميع لذا كان من الرائع أن تكون قادرا على الهروب وإقامة حفلة". وأضاف: "لقد عرفتُ جميع هؤلاء الأصدقاء منذ حوالي 20 عاماً وأردتُ أخذهم في رحلة لن ينساها أي منهم أبداً".

وبحسب الصحيفة فعلى الرغم من أن مجموعة الأصدقاء لم تستطع السفر إلى دبي إلا في الدرجة الاقتصادية، لأن هذه كانت المقاعد الوحيدة المتاحة على متن "طيران الإمارات"، إلا أنهم عادوا إلى لندن على متن الدرجة الأولى وبلغت تكلفة التذكرة الواحدة ستة آلاف جنيه إسترليني.

وقال بيتر جاري، وهو صديق ريان: "كان بإمكاني قضاء الأسبوع بأكمله على متن الطائرة.. لقد كان لدي سرير بالحجم الكامل، ومقصورتي الخاصة بها شاشة بلازما عملاقة وخدمة مذهلة". وأضاف بيتر إن ريان كان "أفضل صديق يمكن أن يحصل عليه أي شخص".