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شراكة بين هؤلاء العمالقة لهز عرش تسلا!

تسلا
شركة تسلا
تسلا

شراكة بين هؤلاء العمالقة لهز عرش تسلا!

دخلت شركة "مايكروسوفت" في شراكة استراتيجية مع جنرال موتورز وشركة "كروز"

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دبي - العربية.نت

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دخلت شركة "مايكروسوفت" في شراكة استراتيجية مع جنرال موتورز، وشركة "كروز" التي تساهم فيها GM بحصة كبيرة، لتسريع تسويق المركبات ذاتية القيادة، وفقاً لما ذكرته شبكة CNBC، واطلعت عليه "العربية.نت".

وهي تنضم إلى جنرال موتورز وهوندا موتور ومستثمرين مؤسسيين آخرين في استثمار جماعي جديد في الأسهم يزيد عن 2 مليار دولار في كروز.

وكجزء من الشراكة، سينضم عملاق التكنولوجيا إلى جنرال موتورز وهوندا موتور ومستثمرين مؤسسيين آخرين في استثمار جديد مشترك في الأسهم يزيد عن 2 مليار دولار في كروز، وبذلك يصل التقييم اللاحق لـ "كروز" إلى 30 مليار دولار لم تقم الشركة بتفصيل التمويل الجديد حسب الشركة.

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في إعلانها يوم الثلاثاء، قالت الشركتان إن مايكروسوفت ستصبح المزود الحصري لخدمات الحوسبة السحابية لشركة "جنرال موتورز"، و Cruise، عبر منصة Azure، التابعة لعملاق التكنولوجيا.

صرحت جنرال موتورز بأنها ستعمل مع Microsoft باعتبارها "مزود السحابة العامة المفضل لديها لتسريع مبادرات الرقمنة، بما في ذلك التعاون والتخزين والذكاء الاصطناعي وقدرات التعلم الآلي".

بالإضافة إلى ذلك، ستستكشف شركة صناعة السيارات في ديترويت الفرص مع Microsoft لتبسيط العمليات عبر سلاسل التوريد الرقمية الخاصة بها وتقديم خدمات التنقل الجديدة للعملاء بشكل أسرع.

جنرال موتورز
جنرال موتورز

في بيان، وصفت الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز ماري بارا، مايكروسوفت بأنها "إضافة رائعة" لمساعدة صانع السيارات في الحوسبة السحابية حيث تنفق 27 مليار دولار على السيارات الكهربائية والمستقلة حتى عام 2025، بما في ذلك 30 مركبة كهربائية جديدة.

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