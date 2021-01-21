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"المتقدمة للتقنية" تستهدف خلق منصة لحماية البنية الرقمية في السعودية

الاتصالات السعودية

"المتقدمة للتقنية" تستهدف خلق منصة لحماية البنية الرقمية في السعودية

ستقدم حلولاً ابتكارية ونوعية ومتقدمة لقطاع الأعمال والجهات الحكومية

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دبي - العربية.نت

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قال رئيس مجلس إدارة شركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني هيثم الفرج، إن الشركة تهدف بشكل أساسي إلى خلق منصة لحماية البنية الرقمية في المملكة وتقديم حلول الأمن السيبراني في قطاع الأعمال والجهات الحكومية.

وأشار إلى أن "المجموعة تقدم خدمات متنوعة رقمية وستكون رؤيتها خلق منصة موثوقة وآمنة لحماية البنية الرقمية في المملكة وتقديم حلول ابتكارية ونوعية ومتقدمة لقطاع الأعمال والجهات الحكومية".

وأطلقت stc أمس، شركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني، إذ يأتي ذلك انطلاقاً من استراتيجية الشركة في التوسع في تقديم خدمات رقمية للسوق المحلية، ودعم البنية التحتية للأمن السيبراني في المملكة.

بدوره، تحدث الرئيس التنفيذي لـ"المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني" فهد الجطيلي، في لقاء مع العربية، عن أهمية خدمات الأمن السيبراني والذي يعتبر إحدى الأولويات لمواكبة التقنيات الحديثة وحماية أمنها.

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