قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، إن الولايات المتحدة ستلعب دائماً دوراً مهماً في أسواق الطاقة العالمية على الرغم من أن الرئيس المنتخب جو بايدن من المرجح أن يكون أقل مساندة من الرئيس دونالد ترمب بشأن النفط.

وأوضح المزروعي خلال لقاء على قناة CNBC: "الولايات المتحدة الأميركية هي لاعب رئيسي الآن ... في إنتاجها، هذه الصناعة التي تم تطويرها من خلال النفط والغاز الصخري خلقت الكثير من الوظائف وخلقت اقتصاديتها بنفسها"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

ويرى أن ذلك لن يتغير في ظل الرئيس الأميركي الجديد الذي من المتوقع أن يركز أكثر على الطاقة المتجددة وأقل على النفط.

واعتاد الرئيس ترمب أن ينشر على تويتر تصريحاته حول النفط، بل ويتواصل مع قادة أوبك السعودية وروسيا خلال حرب أسعار النفط العام الماضي. ومن المرجح أن يتخذ بايدن نهجاً مختلفاً، لكن المزروعي قال إن الدور الريادي للولايات المتحدة في أسواق الطاقة من المرجح أن يستمر.

التعافي

وبشكل منفصل، قال وزير الطاقة الإماراتي إنه "متفائل" بأن سوق النفط ستتعافى قبل انتهاء تخفيضات أوبك + في أبريل 2022.

وتوصلت مجموعة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها "أوبك بلس" في أبريل إلى اتفاق لخفض 9.7 مليون برميل يومياً في محاولة لدعم أسعار الخام بعد أن دمرت جائحة فيروس كورونا الطلب. فيما ستتقلص التخفيضات تدريجياً حتى أبريل 2022، عندما ينتهي الاتفاق.

ويرى وزير الطاقة الإماراتي، أنه لا يزال هناك الكثير من براميل النفط المخزنة ولم يصل السوق لمرحلة التوزان بعد.

وقال: "نواصل السحب من المخزونات حتى نصل إلى بعض المستويات المعقولة، ونأمل أن يتم ذلك بحلول الإطار الزمني الذي حددناه، وهو أبريل 2022. ومتفائل بالوصول لنقطة التعادل قبل هذا التاريخ".

وتعافت أسعار النفط إلى حد ما على خلفية آمال اللقاح وتخفيضات الإنتاج، لكنها لا تزال منخفضة عن مستويات ما قبل كوفيد ومن المتوقع أن يتجاوز المتوسط ​​50 دولاراً للبرميل هذا العام.