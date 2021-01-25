تواجه شركة "أبل" دعوى قضائية جماعية في إيطاليا، تسعى بموجبها منظمة المستهلكين الأوروبيين، الحصول على تعويض بسبب عمر بطارية أجهزة "آيفون" القديمة.

وقالت منظمة Euroconsumers، وهي منظمة دولية للمستهلكين، يوم الاثنين إنها رفعت الدعوى في إيطاليا. تأتي هذه الخطوة في أعقاب قضايا مماثلة تم رفعها الشهر الماضي في بلجيكا وإسبانيا تتعلق بمستخدمي أجهزة هواتف آيفون 6 المختلفة.

وقال، رئيس السياسات والتنفيذ في Euroconsumers، إلس بروغمان، في بيان إن المالكين يتوقعون منتجات ذات جودة مستدامة. "لسوء الحظ، لم يحدث هذا مع سلسلة iPhone 6. لم يتم الاحتيال على المستهلكين فحسب، بل كان عليهم أن يواجهوا الإحباط والأذى المالي، فضلاً عن كون الشركة لم تلتزم بمسؤوليتها البيئية".

وقالت المجموعة إنها تخطط أيضاً لرفع دعوى جماعية في البرتغال "في الأسابيع المقبلة. وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

تم رفع دعوى قضائية ضد شركة أبل في الاتحاد الأوروبي على هواتف "آيفون" التي تنتهي صلاحيتها بسرعة كبيرة.

تعكس الدعاوى القضائية قضايا أخرى في الولايات المتحدة بشأن الادعاءات بأن الشركة ضللت المستهلكين بشأن طاقة بطارية هواتف "آيفون"، كما أدت تحديثات البرامج إلى إبطاء أداء الأجهزة.

وافقت الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها في نوفمبر، على دفع 113 مليون دولار لتسوية قضية مع العديد من المنظمين الأميركيين بينما يسعى العملاء للحصول على موافقة من محكمة أميركية لتسوية دعوى جماعية قد تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.