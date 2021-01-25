إنها الآن أميركا بايدن، ولكن كيف سيكون العالم؟ سيحمل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إجابة هذا السؤال اليوم الاثنين بخطابه الرئيسي في أول اجتماع افتراضي عالمي للمنتدى الاقتصادي العالمي. ولا يوجد مجال للشك في أن إدارة العلاقات مع الصين ستكون التحدي الأكثر إلحاحاً والأكثر تحديداً في السياسة الخارجية للرئيس جو بايدن.

من الصعب تخيل توقيت أكثر دراماتيكية لـ"الخطاب الخاص" لـ"شي"، الذي يأتي في أعقاب تنصيب بايدن، متزامناً مع ثاني محاكمة لعزل ترمب، وتمرد الكابيتول الذي دفع لتلك المحاكمة.

وفي مقال للصحافي المخضرم فريدريك كيمبي، كتبه لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت"، يرى أنه مهما كانت الكلمات التي يختارها شي، فإن رسالته ستكون واضحة: معتبرا إياها لحظة الصين التاريخية.

وقال شي، مستهلاً الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، "العالم يمر بتغييرات عميقة لم نشهدها منذ قرن". وأعلن أن "الوقت والوضع" قد تحولا لصالح الصين. "هذا هو المكان الذي يأتي منه تصميمنا وثقتنا".

في واشنطن التي تشعر بالارتياح هذا الأسبوع، كانت كل الأنظار على الرئيس بايدن. لقد أبدى تصميمه على شفاء الولايات المتحدة وتوحيدها، وأعلن عن خطوته الجريئة لإطلاق العنان للاقتصاد الأميركي بحزمة إغاثة من فيروس كوفيد بقيمة 1.9 تريليون دولار، وستتبعها فواتير الإنفاق على البنية التحتية. على الصعيد الدولي، سينصب تركيز بايدن على حشد الشركاء الديمقراطيين والحلفاء لمواجهة مناورات الصين الاستبدادية.

ويرى كيمبي، أنه ومع ذلك، قد يكون عام 2021 عام التنين الصيني، أكثر منه للعم سام، حيث تستفيد الصين من تسريع صعودها، وزيادة النفوذ العالمي من خلال صفقات استثمارية وتجارية جديدة.

في الوقت نفسه، يعمل شي على تمهيد الطريق للمؤتمر العشرين للحزب في النصف الثاني من عام 2022، والذي يمكن أن يختم رسمياً فترة ولايته الطويلة كزعيم رئيسي للصين. على طول الطريق، كان يسحق المعارضة والمنافسين، ويسيطر على أكبر الشركات الخاصة في البلاد بدءاً من جاك ما، وينشر الأساليب الرقمية والمراقبة لتأكيد السيطرة بطريقة يأمل أن تكون أكثر ديمومة وكفاءة وإنتاجية وأقل عنفاً من ماو تسي تونغ.

وعززت الصين هذه الرواية من خلال إعلان هذا الأسبوع أن البلاد حققت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3% في عام 2020، متجاوزاً إلى حد بعيد الانخفاض المتوقع في الولايات المتحدة بنسبة 3.6%، وتراجع الاتحاد الأوروبي بنسبة 7.4%، وتراجع الاقتصاد العالمي بنسبة 4.3%. للمرة الأولى على الإطلاق، كما تجاوزت الصين الولايات المتحدة باعتبارها الشريك التجاري الرائد لأوروبا خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي.

التحدي الأكبر الذي يواجه الرئيس بايدن هو أن الصين اتخذت سلسلة من الخطوات الاستباقية من خلال صفقات تجارية واستثمارية من شأنها أن تعقد جهوده لتنشيط التحالفات والشراكات الآسيوية والأوروبية. سيكون من الصعب التصدي لها بسبب إحجام حزبه الديمقراطي عن التفاوض بشأن ترتيبات تجارية جديدة وبقايا التعريفات والعقوبات العقابية التي يفرضها الرئيس ترمب.

بعد فترة وجيزة من انتخاب بايدن في نوفمبر، وقعت الصين على الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) مع 14 دولة آسيوية أخرى. ثم في ديسمبر، عرضت بكين تنازلات مفاجئة لكسر الجمود في المفاوضات وإغلاق اتفاقية استثمار مع الاتحاد الأوروبي قبل فترة وجيزة من تنصيب بايدن.

ولضمان عدم تفويت أهمية الصفقة، أشاد وزير الخارجية الصيني وانغ يي في مأدبة غداء لسفراء الاتحاد الأوروبي بهذا العرض "للحكم الذاتي الاستراتيجي" في أوروبا.

حتى إن الرئيس شي أعرب عن اهتمامه بالانضمام إلى الاتفاقية الشاملة للشراكة عبر المحيط الهادئ (CPTPP)، وهي اتفاقية لتحرير التجارة بين كندا وعشر دول في آسيا والمحيط الهادئ، فيما تتقدم المملكة المتحدة بطلب للانضمام إليها، لا تزال الولايات المتحدة تعاني من انسحاب ترمب من المفاوضات التي أدت إلى ذلك الاتفاق خلال الأيام الأولى من رئاسته.

رسالة شي الأساسية: ربما كانت الولايات المتحدة في يوم من الأيام ما أطلقت عليه وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت "الأمة التي لا غنى عنها"، لكن الصين أصبحت الآن "الاقتصاد الذي لا غنى عنه". وفقاً لما ذكره "كيمبي".

يبدو أن نهج إدارة بايدن في مواجهة التحدي الصيني يتسم بالصبر العاجل، مما يؤدي إلى تنشيط الاقتصاد الأميركي وإعطاء الأولوية للتحالفات والشراكات.