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استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة السابقة توفر 330 ألف وظيفة

اقتصاد السعودية

استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة السابقة توفر 330 ألف وظيفة

جرى تأسيس 30 شركة خلال الفترة من 2018 إلى 2020

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دبي - العربية.نت

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نجحت الاستراتيجية الأولى التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة عام 2017، وذلك للأعوام من 2018 وحتى 2020، بتوفير أكثر من 330 ألف وظيفة.

وساهمت في ارتفاع عائد المساهمين من 3% خلال 2014 - 2016 إلى 8% نهاية 2020.

وارتفعت الأصول تحت الإدارة من 570 مليارا في 2015 إلى 1.5 تريليون ريال، وضخت استثمارات بـ 311 مليار ريال في الاقتصاد السعودي.

وبلغت الاستثمارات العالمية 20% من محفظة الصندوق، وجرى تأسيس وإطلاق 10 قطاعات جديدة، وتأسيس 30 شركة.

إلى ذلك، قال مدير مركز زاد للاستشارات حسين الرقيب، إن صندوق الاستثمارات العامة معول عليه أن يقوم بالنهضة الاقتصادية للمملكة، وسيكون محفزا رئيسيا للقطاع الخاص.

وأضاف في حديثه للعربية، أن الاستثمارات الضخمة التي ستضخ في الاقتصاد السعودي سيتزامن معها وجود فرص كبيرة بالسوق.

وتابع: "جميع هذه الأمور تعطي الاقتصاد السعودي مزيدا من العمق والتنوع، حتى الاستثمارات الأجنبية ستقتنص الفرص وسيكون لها دور كبير، إذ أن مثل تلك الفرص المتوفرة في المملكة من الفرص النادرة في العالم".

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