قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن المملكة تقود العالم في مجال تحول الطاقة واقتصاد الكربون الدائري.

وأضاف في تصريحات للعربية خلال زيارة وفد سعودي استثماري إلى أوزبكستان، أن الاقتصاد العالمي بدأ يتحول إلى مصادر طاقة أخرى، ويطلق عليه "تحول الطاقة"، وهذا ليس توجها مستقبليا ولكنه توجه قائم حاليا.

وأشار إلى أن المملكة لها انطلاقة قوية وفقا لاستراتيجيتها للطاقة المتجددة، وأعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عن استراتيجيات طموحة جدا ليصل مزيد الطاقة المتجددة إلى 50% من إجمالي الطاقة بالمملكة.

وأوضح أنه سبق وأن أعلن صندوق الاستثمارات العامة، عن عزم المملكة أن تكون رائدة في مجال الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن الصندوق سيكون العنصر الاستثماري الفاعل لتحقيق هذه الاستراتيجية.

وتابع: "بعد ذلك استثمر الصندوق في أكوا باور وهي شركة واعدة ولها تجارب في 12 دولة بالعالم وأكثر من 60 مشروعا بالطاقة وخاصة الطاقة المتجددة".

وبعد أن وقعت الشركة أكواباور اتفاقية لبناء محطة حرارية ومزرعتي رياح في أوزباكستان، قال الفالح إن هذه المشاريع هي جزء من القطاف المبكر لهذه الاستثمارات التي نقوم بها من خلال السياسات الحصيفة عبر بناء القدرات والشركات.

وتحدث الفالح أيضا عن حصيلة زيارة الوفد السعودي إلى اوزبكستان، وخطة وزارة الاستثمار لتمكين الشركات السعودية ودعم توسع أعمالها خارج السعودية، ومجالات التعاون المشتركة.

استراتيجية الوزارة

وكشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أبرز معالم الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في السعودية، والتي سيتم الإعلان عنها قريبا، واصفا إياها بأنها شاملة وستحقق التكامل بين كافة القطاعات.

وقال إن الاستراتيجية ليست معنية بقطاع معين، ولكنها تشمل كافة القطاعات. وأوضح أنها تتضمن بناء البيئة التشريعية لكل قطاع، فكل قطاع استثماري بحاجة إلى بيئة تشريعية جديدة وتشريعات مختصة تحت مظلة نظام استثماري شامل.

وإلى ذلك، أشار إلى أنه سيكون هناك محفزات استثمارية، كما ستتضمن الاستراتيجية التكتلات والتجمعات لبعض الاستثمارات التي يكون بينها تكامل.

وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة تسعى لتوفير كل هذا الأمور بما فيها التمويل الذي سيرتبط باستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي سيتم الإعلان عنها قريبا.