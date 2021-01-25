ستتوقف كريديه سويس، ومجموعة آي إن جي، وBNP، عن توفير التمويل التجاري لصادرات النفط من منطقة الأمازون الإكوادورية، بعد ضغوط من نشطاء المناخ.

كانت البنوك الثلاثة مسؤولة بشكل جماعي عن 5.5 مليار دولار من هذا التمويل في السنوات الـ 11 الماضية، وفقاً لبحث أجراه Amazon Watch وStand.earth، حيث ادعت المجموعتان الناشطتان أن الشركات لديها ازدواجية في المعايير، حيث قالت إن هذه الشركات تدعي تعزيز استدامة الشركات بينما تمولان أيضاً تجارة نفط الأمازون التي تساهم في تغير المناخ.

المؤسسات المالية، التي تزود بعضاً من أكبر الجهات المسببة للتلوث في العالم بالأموال لاستخراج وتجارة الوقود الأحفوري، تخضع بشكل متزايد للضغط من دعاة حماية البيئة ومساهميهم لموازنة طموحات الاستدامة مع كيفية إقراضهم للأموال.

انضم الآن كريديه سويس وING وBNP إلى بنك أوف أميركا، في الحد من تمويل الهيدروكربونات في المناطق الحساسة بيئياً.

تعهدت البنوك الأوروبية، التي قدمت خطابات اعتماد لشركات أميركية من بينها Marathon Petroleum Corp. وPhillips 66 وCitgo لشراء أمازون أويل، بوقف تمويل مثل هذه المعاملات.

وقال مدير المناخ والتمويل في أمازون ووتش، مويرا بيرس، في بيان: "تُظهر هذه الالتزامات قلقاً متزايداً من المؤسسات المالية العالمية بشأن مخاطر السمعة التي تأتي مع تمويل تجارة مثل هذا النفط".

التعهدات المصرفية

في نهاية عام 2020، قرر بنك كريدي سويس التخلص التدريجي من تمويل التجارة لصادرات النفط الخام من منطقة الأمازون الإكوادورية، كما قيدت تمويل استخراج الفحم الحراري وتوليد الطاقة بالفحم ومشاريع النفط والغاز في القطب الشمالي. وأكد بنك كريدي سويس في تصريح لبلومبرغ أنه أوقف تمويل النفط الإكوادوري.

وقال البنك: "كجزء من التزاماتنا بالتصدي لتغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي واحترام حقوق الإنسان، أدخلنا المزيد من القيود على تمويل الوقود الأحفوري خلال العام الماضي".

تعهد BNP مؤخراً باستبعاد نفط أمازون الإكوادوري من أنشطته التجارية، قائلاً في بيان إنه "ملتزم بالتحسين المستمر لاستراتيجية الاستدامة الخاصة به.

وقالت آي إن جي في ديسمبر إنها تراجع تعرضها لتمويل التجارة لنفط الأمازون الإكوادوري وستتراجع عن الأعمال الجديدة. وقال البنك في تصريح لبلومبرغ الأسبوع الماضي: قررنا عدم الدخول في أي عقود جديدة لتمويل تدفقات تجارة النفط والغاز من المنطقة. وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

تمتلك الإكوادور ثالث أكبر احتياطيات نفطية في أمريكا الجنوبية، بعد فنزويلا والبرازيل، والجزء الأكبر منها في حوض أورينتي في الأمازون.

الكثير من نفطها الخام مرتبط بصفقات الدفع المسبق مع الصين، والتي تضمن النفط للدولة الآسيوية مقابل قروض. ثم يتم بيع البراميل للتجار ومصافي التكرير الذين يستخدمون خطابات الاعتماد بدلاً من شحنات النفط كضمان.