أصيبت تجارة الألماس العالمية بشلل تام بسبب وباء كورونا بعد أن أمضت سنوات في حالة ركود، إلا أن الأعمال بدأت أخيراً في الازدهار.

تعاني مدينة سورات الهندية، من زيادة الإنتاج وزيادة الطلب، وسط عمليات بحث مضنية عن أمهر قاطعي المجوهرات، والتلميع مع عرض 50% زيادة الأجور، فضلاً عن امتيازات للسكن والوجبات المجانية.

وتستعد شركة Miner De Beers لأكبر عملية بيع للماس الخام منذ ثلاث سنوات، حتى بعد رفع الأسعار بنسبة 5%، وقالت منافستها "ألروسا"، هذا الأسبوع، إنها تتوقع أن يستمر التعافي لبعض الوقت.

كان الدافع وراء الازدهار هو مبيعات مجوهرات العطلات الوفير، لا سيما في الأسواق الحيوية في الولايات المتحدة والصين، كما أن السفر ظل لسنوات، منافسا للأحجار الكريمة كأحد أشكال الإنفاق على الرفاهية، وفي ظل توقف عمليات السفر بات المستهلكون يوجهون نفقاتهم لعمليات الشراء عبر الإنترنت.

وقال رئيس قسم المبيعات في ألروسا، إيفجيني أغوريف: "لم يتعلم الناس العمل عن بُعد فحسب، بل قاموا أيضاً بالشراء عبر الإنترنت، بما في ذلك الألماس". "تم إنفاق الأموال في السابق على الرحلات أو على العشاء في المطاعم باهظة الثمن، ولكن الآن ذهب جزء من هذا الطلب إلى الألماس.

تضاعفت المبيعات عبر الإنترنت تقريباً العام الماضي لتصل إلى حوالي 20% من الإجمالي، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

الطلب السنوي

ظل الطلب السنوي على المجوهرات الماسية راكدا عند حوالي 80 مليار دولار على مدى السنوات الخمس الماضية وكان وسطاء القطاع يكافحون من أجل جني الأرباح.

يتم قطع أو تلميع حوالي 90% من الألماس العالمي في الهند، حيث استوردت ما يقرب من ملياري دولار من الألماس الخام الشهر الماضي مع تسابق القواطع والصقل لتلبية الطلب المتزايد وإعادة تكوين مخزوناتهم.

عادت أسعار الماس الخام بشكل عام إلى مستويات ما قبل الوباء، في حين أن الأسعار المصقولة أعلى قليلاً.