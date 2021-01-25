قال الرئيس التنفيذي في شركة البحري السعودية عبدالله الدبيخي، في مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، إن الشركة تعمل على 3 مشاريع هامة حاليا، من بينها تحلية المياه.

رئيس "البحري" قال إن الشركة تعمل على تحلية المياه، حيث تقوم ببناء 3 بوارج لخدمة المؤسسة العامة لتحلية المياه، سعة كل بارجة 50 ألف متر مكعب يوميا.

المشروع الثاني، بحسب الدبيخي؛ عبارة عن شراكة بين شركة الحبوب الوطنية لبناء رصيف لمناولة الحبوب في ميناء ينبع، وسيبدأ العمل في هذا الرصيف الذي سيخدم المنطقة بأشملها قريبا.

حول تكلفة هذه المشاريع قال الدبيخي "المشاريع مع مؤسسة تحلية المياه بحدود 750 مليون ريال، ورصيف الحبوب بنحو 500 مليون ريال".



يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة يمتلك 22.5% من شركة البحري السعودية، وهي الشركة التي تنقل كامل الصادرات السعودية من البترول حول العالم.