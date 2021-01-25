ينفذ صندوق الاستثمارات العامة استراتيجية طموحة أطلق من خلالها قطاعات حيوية تسهم في تمكين القطاع الخاص وتستهدف خلق 1.8 مليون وظيفة مباشرة وغير ومباشرة بنهاية 2025.

يأتي ذلك بعد تأسيس الصندوق أكثر من 30 شركة محلية في عشرة قطاعات حيوية مثل التطوير العقاري والبنية التحتية بالإضافة إلى السياحة والضيافة والترفيه والنقل والمواصلات وإعادة التدوير والطاقة النظيفة.

ويستهدف الصندوق التركيز على 13 قطاعا حيويا محليا خلال السنوات الخمس المقبلة على رأسها قطاع الطيران والدفاع والمركبات والنقل والخدمات اللوجستية والأغذية والزراعة.

ويسعى الصندوق إلى زيادة المساهمة في المحتوى المحلي إلى 60% من حجم الإنفاق بحلول 2025 وذلك من خلال توسيع الفرص أمام الشركات المحلية للإسهام في مشاريع الصندوق، بالإضافة إلى تحفيز الموردين المحليين لتطوير طاقاتهم وقدراتهم وزيادة توطين السلع والخدمات المستوردة، وفتح آفاق فرص الاستثمار للصندوق لتحسين سلسلة الإمداد المحلية.

وكان الصندوق قد أسس أربعة مشاريع كبرى هي نيوم والقدية ومشروع البحر الأحمر وروشن والتي ستسهم في تطوير واستحداث العديد من القطاعات بالمملكة لأول مرة مثل السياحة والرياضة والعلوم المستقبلية والتطوير العقاري، وستكون من الروافد المهمة لمستقبل المملكة الاقتصادي.