.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

شركة أميركية تفاوض الوليد بن طلال لشراء حصة في "روتانا"

الوليد بن طلال
الأمير الوليد بن طلال
استحواذ

شركة أميركية تفاوض الوليد بن طلال لشراء حصة في "روتانا"

التوزيع عبر الإنترنت الهدف وراء الصفقة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تقترب شركة ورانر ميوزيك "Warner Music" من الموافقة على شراء حصة أقلية في شركة "روتانا ميوزيك" المملوكة للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، في صفقة من شأنها أن تقدر قيمة شركة الموسيقى في الشرق الأوسط بما يقرب من 200 مليون دولار، وفقاً لأشخاص مطلعين.

في حين أن الصفقة صغيرة نسبياً لأعمال الموسيقى العالمية من حيث الاعتبارات المالية، فإن الاتفاقية ستجمع بين واحدة من أكبر قوى الموسيقى في الغرب مع عملاق الموسيقى في الشرق الأوسط، في وقت تزدهر فيه مبيعات الموسيقى المسجلة. كما أنه سيعطي وارنر وصولاً مباشراً إلى الشرق الأوسط، والذي يعد بجمهور شاب وثري نسبياً، ومتمرساً بالإنترنت.

أرباح شركات بنوك الإمارات أرباح "أبوظبي الأول" تهبط 16% لـ2.9 مليار دولار

وقالت المصادر، إن محادثات الصفقة في مراحل متقدمة وقد تؤدي إلى موافقة مجلس الإدارة في وقت مبكر من هذا الأسبوع، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، وفقاً لما ذكرته "وول ستريت جورنال"، واطلعت عليه "العربية.نت".

تخطط الشركتان لتجميع فناني كل منهما للتوزيع عبر الإنترنت، وفقاً للأشخاص المشاركين في المناقشات، حيث تعد وارنر ميوزك موطناً لنجوم عالميين من بينهم إيد شيران، وكاردي بي، ومادونا، كما تمتلك شركات "أتلانتيك"، و"إليكترا"، و"وارنر للتسجيلات" – ثالث أكبر ناشر للموسيقى في العالم.

وفي الوقت نفسه، تعد روتانا ميوزيك أكبر شركة تسجيل في العالم العربي مع نجوم المنطقة مثل المطرب السوري جورج وسوف، حيث تسعى الشركتان لإنتاج محتوى متعدد الثقافات.

ونمت عائدات الموسيقى العالمية المسجلة بقوة في السنوات الأخيرة، مدعومة بشعبية خدمات البث مثل Spotify و Apple Music، حيث أنقذ البث الصناعة من أكثر من عقد من التراجع على أيدي القرصنة عبر الإنترنت وانهيار مبيعات الأقراص المدمجة.

يستخدم حوالي 72% من السعوديين وسائل التواصل الاجتماعي فيما تبلغ النسبة في الولايات المتحدة 71%، وفقاً لقاعدة البيانات الألمانية على الإنترنت Statista.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة
هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد