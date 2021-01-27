تقترب شركة ورانر ميوزيك "Warner Music" من الموافقة على شراء حصة أقلية في شركة "روتانا ميوزيك" المملوكة للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، في صفقة من شأنها أن تقدر قيمة شركة الموسيقى في الشرق الأوسط بما يقرب من 200 مليون دولار، وفقاً لأشخاص مطلعين.

في حين أن الصفقة صغيرة نسبياً لأعمال الموسيقى العالمية من حيث الاعتبارات المالية، فإن الاتفاقية ستجمع بين واحدة من أكبر قوى الموسيقى في الغرب مع عملاق الموسيقى في الشرق الأوسط، في وقت تزدهر فيه مبيعات الموسيقى المسجلة. كما أنه سيعطي وارنر وصولاً مباشراً إلى الشرق الأوسط، والذي يعد بجمهور شاب وثري نسبياً، ومتمرساً بالإنترنت.

وقالت المصادر، إن محادثات الصفقة في مراحل متقدمة وقد تؤدي إلى موافقة مجلس الإدارة في وقت مبكر من هذا الأسبوع، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، وفقاً لما ذكرته "وول ستريت جورنال"، واطلعت عليه "العربية.نت".

تخطط الشركتان لتجميع فناني كل منهما للتوزيع عبر الإنترنت، وفقاً للأشخاص المشاركين في المناقشات، حيث تعد وارنر ميوزك موطناً لنجوم عالميين من بينهم إيد شيران، وكاردي بي، ومادونا، كما تمتلك شركات "أتلانتيك"، و"إليكترا"، و"وارنر للتسجيلات" – ثالث أكبر ناشر للموسيقى في العالم.

وفي الوقت نفسه، تعد روتانا ميوزيك أكبر شركة تسجيل في العالم العربي مع نجوم المنطقة مثل المطرب السوري جورج وسوف، حيث تسعى الشركتان لإنتاج محتوى متعدد الثقافات.

ونمت عائدات الموسيقى العالمية المسجلة بقوة في السنوات الأخيرة، مدعومة بشعبية خدمات البث مثل Spotify و Apple Music، حيث أنقذ البث الصناعة من أكثر من عقد من التراجع على أيدي القرصنة عبر الإنترنت وانهيار مبيعات الأقراص المدمجة.

يستخدم حوالي 72% من السعوديين وسائل التواصل الاجتماعي فيما تبلغ النسبة في الولايات المتحدة 71%، وفقاً لقاعدة البيانات الألمانية على الإنترنت Statista.