قال الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، راكان طرابزوني، في مقابلة مع قناة العربية، اليوم الأربعاء، إن المنتدى السنوي للاستثمار، الذي يقام في الرياض، وهو جزء من مبادرة مستقبل الاستثمار، سيعقد بطريقة جديدة تطبق لأول مرة.

وأضاف راكان طرابزوني، إننا رأينا ألا يقف العالم ولكن يجب أن يستمر، في ظل الجائحة الحالية، وعملنا على اختلاق طريقة جديدة في تقديم المبادرة وفي صناعة المبادرة والمؤتمرات، باستخدام تكنولوجيا الشاشات السينمائية (XR) والشاشات الخضراء، ستغير شكل المؤتمرات والفاعليات عالمياً.

وأوضح أن العالم حالياً في أشد الحاجة لتلك المواضيع والحوار الاقتصادي بعد أزمة كورونا.

وتابع: "2020 كانت سنة صعبة على الجميع في كل النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ودور المؤسسة وإن بدا صعباً في البداية أصبح الآن يمثل فرصة كانت مخبئة، كمرحلة لتجهيز دور المؤسسة عالمياً وهي غير ربحية".

وقال إن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، تهدف إلى 3 نقاط الأولى بناء مجموعة فكرية لدراسة أطر الاستثمارات العالمية مستقبلياً في الذكاء الاصطناعي والروبوتات والاستدامة والصحة العامة، وتبدو المرحلة الحالية الأنسب لذلك.

وأضاف أن دور المؤسسة جمع الأفكار الجديدة ووضعها على منصات تفاعلية وإظهارها للعالم ووضع الفرص الاستثمارية من تلك الأفكار على المنصات.

وتابع راكان: "لن يختفي كورونا غدا ولا بد ألا يقف العالم ويبحث عن طرق جديدة للحفاظ على الحياة واستدامة البشرية، وإيجاد فرص جديدة تخدم المرحلة المقبلة".

وتنطلق النسخة الرابعة من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار هذا العام في الرياض بحلة جديدة، حيث تستخدم تكنولوجيا الشاشات السينمائية متغلبة على تحديات كورونا،