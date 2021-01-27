ارتفعت أسهم "غيم ستوب" بأكثر من 60% بعد ساعات من التداول يوم الثلاثاء بعد تغريدة للرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، والتي ربطت بصفحة wallstreetbets Reddit التي تضم أكثر من مليوني مشترك.

وكعادته كتب في تغريدته محتوى قصيرا "Gamestonkط، إلا أن الجنون بأغنى شخص في العالم بات يسيطر على المتداولين في الأسواق.

ارتفع السهم في وقت سابق من اليوم بعد أن قال شامات باليهابيتيا، من Social Capital في تغريدة، إنه اشترى خيارات شراء GameStop، وراهن على أن السهم سيرتفع، وأغلق السهم مرتفعا 92.7% يوم الثلاثاء. وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

لقد أثرت تغريدات ماسك على أسعار أسهم بعض الشركات، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، غرد عن قبعة صوفية مصنّعة يدوياً اشتراها لكلبه على موقع Etsy أدى ذلك إلى ارتفاع أسهم الشركة بنسبة تصل إلى 8% في تداول ما قبل السوق، على الرغم من أنها أغلقت في النهاية منخفضة بنسبة 2.1%.

وقبل شهر غرد ماسك بكلمتي "استخدم سيغنال"، في إشارة لاستبدال "واتساب" بتطبيق المراسلة المشفرة "سيغنال"، إلا أن أسهم شركة طبية تحمل نفس الأسهم ارتفعت أكثر من 1000% بسبب هذه التغريدة، تلتها تغريدة تحمل شخصية كرتونية تستخدم في أحد ألعاب شركة يابانية قادت أسهمها للصعود بقوة.

واجه الرئيس التنفيذي مشاكل مع هيئة الأوراق المالية والبورصات لتغريده عن سهم تسلا. في أغسطس 2018، حينما قال إن تسلا تستحق سعراً 420 دولارا للسهم، وأنه حصل على التمويل للقيام بذلك.

اضطر كل من ماسك وتسلا إلى دفع غرامة قدرها 20 مليون دولار للجنة الأوراق المالية والبورصات لتسوية الدعوى، ووافق ماسك منذ ذلك الحين على تقديم تصريحاته العامة حول الشؤون المالية لشركة تسلا وغيرها من الموضوعات لفحصها من قبل مستشارها القانوني.