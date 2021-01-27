.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بسبب فضيحة..بنك يخفض راتب رئيسه التنفيذي 10 ملايين دولار

ديفيد سولومون
الرئيس التنفيذي لغولدمان ساكس ديفيد سولومون
بنوك

بسبب فضيحة..بنك يخفض راتب رئيسه التنفيذي 10 ملايين دولار

17.5 مليون دولار تلقاها من راتبه

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

خفضت مجموعة غولدمان ساكس رواتب الرئيس التنفيذي ديفيد سولومون لعام 2020 بنسبة 36%، عقاباً على اعتراف البنك العام الماضي بأنه انتهك قوانين الولايات المتحدة في تعاملاته مع صندوق استثمار في قلب حلقة فساد عالمية.

تلقى سولومون راتبا بقيمة 17.5 مليون دولار لعام 2020، انخفاضاً من 27.5 مليون دولار حصل عليها في عام 2019، وفقاً لإيداع الأوراق المالية يوم الثلاثاء. وفقاً لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، واطلعت عليه "العربية.نت".

في أكتوبر، وافق بنك غولدمان ساكس على دفع ما يقرب من 3 مليارات دولار لمسؤولين حكوميين في 4 دول لإنهاء تحقيق في العمل الذي أداه لصالح صندوق 1MDB، وهو صندوق ماليزي زعم الادعاء أنه استخدم لدفع رشاوى لسياسيين في ماليزيا والشرق الأوسط.

المخصصات تضغط على نتائج بنوك الإمارات.. وأرباح ENBD تهبط 33% شركات بنوك الإمارات المخصصات تضغط على نتائج بنوك الإمارات.. وأرباح ENBD تهبط 33%

وقال البنك في ذلك الوقت، إنه سيأخذ ما مجموعه 174 مليون دولار كتعويضات من المديرين التنفيذيين الحاليين والسابقين.

وأوضح غولدمان في إفصاح أن راتب سولومون لعام 2020 كان يمكن أن يكون أعلى بمقدار 10 ملايين دولار، لكن بالنسبة للإجراءات التي اتخذها مجلس إدارته رداً على فضيحة الصندوق الماليزي، تتكون حزمة الراتب الخاص به من 2 مليون دولار من الراتب الأساسي، ومكافأة نقدية قدرها 4.65 مليون دولار، ومكافأة بقيمة 10.85 مليون دولار للأسهم المرتبطة بمدى جودة أداء البنك خلال السنوات القليلة المقبلة.

محت التكاليف والغرامات المتعلقة بفضيحة 1MDB إلى القضاء على أفضل عام من حيث الآداء المالي لمجموعة غولدمان ساكس، منذ عام 2009، بعد أن سجلت إيرادات سنوية 44.56 مليار دولار.

وقال غولدمان، إن كبار المسؤولين التنفيذيين الثلاثة لم يكونوا "متورطين أو على علم بمشاركة الشركة في أي نشاط غير مشروع". ومع ذلك، تم تخفيض رواتبهم لأن مجلس إدارة البنك نظر إلى فضيحة 1MDB على أنها "فشل مؤسسي، لا يتوافق مع التوقعات العالية للشركة".

ساعد غولدمان ساكس في جمع 6.5 مليار دولار لصالح الصندوق الماليزي من خلال بيع السندات للمستثمرين.

زعم ممثلو الادعاء أن كبار المسؤولين التنفيذيين في غولدمان تجاهلوا علامات التحذير من الاحتيال في تعاملاتهم مع 1MDB ، وغو لو، مستشار الصندوق. ووجهت اتهامات جنائية لاثنين من مصرفي بنك غولدمان في الفضيحة.

كلفت تعاملات بنك غولدمان مع 1MDB أكثر من 5 مليارات دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة
هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد