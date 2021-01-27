على الرغم من الخسائر التي تكبدتها عملة "بيتكوين" خلال الساعات الماضية، هناك 10 عملات رقمية تمكنت من تحقيق ارتفاعات قياسية تجاوزت 100% في بعضها.

وفق موقع "كوين ماركت كاب"، فقد سجلت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية نحو 934.4 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم الأربعاء.

وسجلت عملة "بيتكوين" خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 0.5%، لترتفع خسائرها الأسبوعية إلى ما يقرب من 10% متراجعة إلى مستوى 31824 دولارا في تعاملات صباح اليوم الأربعاء. فيما هوت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 592.5 مليار دولار.

في المقابل، سجلت عملة "بونس توكن" ارتفاعاً خلال الساعات الماضية بنسبة 100.8% ليرتفع سعرها إلى مستوى 1.089 دولار، بقيمة سوقية إجمالية بلغت نحو 31.6 مليون دولار.

في المركز الثاني حلت عملة "أوشين" التي قفزت بنسبة 84.12% ليصل سعرها إلى نحو 1.22 دولار، مسجلة قيمة سوقية إجمالية بلغت نحو 59.06 مليون دولار. وحلت عملة "كونوس" في المركز الثالث بعدما ارتفعت بنسبة 66.7% ليصل سعرها إلى مستوى 2.63 دولار، بقيمة سوقية إجمالية بلغت نحو 39.08 مليون دولار.

وجاءت عملة "ألفا فاينانس" في المركز الرابع بعدما قفزت بنسبة 48.9% ليصل سعرها إلى نحو 1.49 دولار بقيمة سوقية إجمالية بلغت نحو 261.6 مليون دولار. وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 47.7% حلت عملة "فانتوم" في المركز الخامس بعدما بلغ سعرها نحو 0.077 دولار بقيمة سوقية إجمالية بلغت نحو 191.2 مليون دولار.

وفي المركز السادس، جاءت عملة "جني" بعدما قفزت بنسبة 44.5% مسجلة مستوى 1.04 دولار بقيمة سوقية إجمالية بلغت نحو 200 مليون دولار.

وحلت عملة "بروبس توكن" في المركز السابع بعدما ارتفعت بنسبة 40% إلى مستوى 0.133 دولار بقيمة سوقية إجمالية بلغت نحو 38.4 مليون دولار.

وجاءت عملة "كاش" في المركز الثامن بعدما ارتفعت بنسبة 33.4% إلى مستوى 0.049 دولار بقيمة سوقية إجمالية بلغت نحو 17.1 مليون دولار، وعملة "تيرا" في المركز التاسع مرتفعة بنسبة 32% إلى نحو 1.2 دولار مسجلة قيمة سوقية إجمالية بلغت نحو 581.3 مليون دولار.

في المركز العاشر، جاءت عملة "سويس بورج" بعدما صعدت بنسبة 31.8% إلى مستوى 0.402 دولار بقيمة سوقية إجمالية بلغت نحو 371.8 مليون دولار.