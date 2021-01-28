تخطط شركة آنت غروب لتحويل نفسها إلى شركة مالية قابضة يشرف عليها البنك المركزي الصيني، وذلك استجابة للضغط للالتزام التام باللوائح المالية، وفقاً لما ذكرته "وول ستريت جورنال"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت مصادر مطلعة، إن المنظمين الصينيين طلبوا مؤخراً من شركة آنت، التي يسيطر عليها الملياردير جاك ما، أن تصبح شركة قابضة مالية بالكامل، مما يجعلها تخضع لمتطلبات رأسمالية أكثر صرامة. وردا على ذلك، قدمت الشركة إلى السلطات مخططاً لخطة إعادة الهيكلة، على حد قولهم.

ولم يكن تصنيف شركة آنت بالكامل كشركة قابضة مالية أمراً تم تصوره مسبقاً من قبل المديرين التنفيذيين وأصحاب المصلحة في الشركة، إذ أشارت الشركة في نشرة الطرح العام الماضي إلى أن إحدى شركاتها التابعة قد تصبح شركة قابضة مالية وأن تضم أعمالها المالية المرخصة مثل إدارة الأصول والإقراض الاستهلاكي.

وقالت المصادر، إن خطة إعادة الهيكلة، التي لا تزال قيد المناقشة، قد يتم الانتهاء منها قبل أن تقضي الصين عطلة العام القمري الجديد لمدة أسبوع في منتصف فبراير.

وذكر اثنان من المصادر، أن أي خطة نهائية ستحتاج إلى موافقة من لجنة الاستقرار المالي والتنمية، وهي جهة تنظيم عليا يرأسها نائب رئيس مجلس الدولة ليو هي.

وتمتلك مجموعة النملة تطبيق Alipay، للمدفوعات والذي يستخدمه أكثر من مليار مستخدم صيني في حياتهم اليومية، حيث تجاوز حجم المدفوعات عبر التطبيق 17 تريليون دولار حتى يونيو 2020، كما أقرضت نحو 500 مليون شخص قروضاً قصيرة الأجل غير مضمونة، فضلاً عن مبيعات بوالص التأمين ووثائق صناديق الاستثمار، وغيرها.

وشكلت Ant مجموعة عمل، بقيادة الرئيس التنفيذي سيمون هو، للعمل مع المنظمين حول كيفية تصحيح أعمالها. عيّنت الشركة مسؤول امتثال رئيسي للإشراف على الامتثال اليومي وأعمال إعادة الهيكلة.

وألمح كبار المنظمين الماليين الصينيين مؤخراً إلى أنهم سعداء بالتقدم المحرز في آنت غروب، يوم الثلاثاء، حيث قال محافظ بنك الشعب الصيني، يي جانج إذا تم اتباع القوانين واللوائح، "سيسمح للشركة استئناف الطرح".