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شركة تستعين بالروبوتات لتنشيط طلبات البقالة عبر الإنترنت

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روبوت
الذكاء الاصطناعي

شركة تستعين بالروبوتات لتنشيط طلبات البقالة عبر الإنترنت

في إطار معركتها مع أمازون

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دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وسعت شركة ولمارت جهودها لاستخدام الروبوتات لتسريع توصيل طلبات البقالة عبر الإنترنت في معركتها مع أمازون في القطاع سريع النمو.

وقالت ولمارت إن الشركة ستبني العشرات من المستودعات الصغيرة، التي تتراوح مساحتها بين 20000 و35000 قدم مربع، داخل أو بجوار متجر لتقليل أوقات تلبية احتياجات البقالة.

وكشف أكبر بائع تجزئة في العالم عن أول منشأة من هذا النوع منذ حوالي عام، فيما رفضت الشركة الكشف عن التفاصيل المالية، لوكالة "بلومبرغ"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

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وازدهرت مبيعات البقالة عبر الإنترنت بعد أن دفع الوباء الأميركيين إلى تجنب المتاجر الفعلية.

وباعتبارها أكبر بائع للمواد الغذائية في أميركا، تحاول وولمارت الدفاع عن هذا النشاط التجاري والحفاظ على العملاء. يُعد التسليم السريع للبقالة أمراً أساسياً أيضاً لمنصة Walmart +، والذي ينافس عرض الاشتراك الشهير لمنافستها أمازون برايم.

وقال، نائب الرئيس الأول لمنتجات العملاء في وولمارت، توم وارد، "ما نريد القيام به هو تلبية أكبر عدد ممكن من الطلبات، حيث يتيح لنا النظام اختيار الطلبات وتنفيذها بسرعة كبيرة."

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