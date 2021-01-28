سيدفع كل فرد في طاقم أكسيوم سبيس 55 مليون دولار للسفر على متن صاروخ سبيس إكس إلى محطة الفضاء الدولية. وأعلنت شركة اكسيوم سبيس يوم الثلاثاء عن تشكيلة أول طاقم خاص يطير إلى محطة الفضاء الدولية.

وسيدفع الرجال الأربعة 55 مليون دولار لكل منهم للطيران على متن صاروخ شركة سبيس إكس، التابعة لإيلون ماسك، إلى محطة الفضاء الدولية في أوائل عام 2022. وفقاً لما ذكره موقع "بيزنس إنسيدر"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت شركة أكسيوم سبيس في بيان إن الطاقم المكون من أربعة أفراد سيستغرق حوالي يومين للسفر على متن سبيس إكس كرو دراغون من كيب كانافيرال في فلوريدا إلى محطة الفضاء الدولية، وبمجرد وصولهم، سيقومون بإجراء البحوث والمشاريع المدنية لمدة ثمانية أيام.

وسيكون رائد الفضاء المتقاعد من وكالة ناسا ونائب رئيس أكسيوم، مايكل لوبيز أليغريا، الذي سافر إلى الفضاء أربع مرات خلال مسيرته المهنية التي استمرت 20 عاما في وكالة الفضاء الأميركية ناسا، قائداً للطاقم، حيث قالت أكسيوم إنه سيكون أول شخص يقود مهمة مدنية وتجارية بشرية إلى الفضاء.

وسينضم إلى أليغريا رجل الأعمال الأميركي والمستثمر الناشط غير الهادف للربح لاري كونور كطيار في المهمة، والمستثمر الكندي مارك باثي ورجل الأعمال الإسرائيلي إيتان ستيب كمتخصصين في المهمة.

وفقا لقائمة أسعار ناسا لعام 2019، يجب أن تكلف الرحلة 11.250 دولارا لكل فرد من أفراد الطاقم يومياً لاستخدام أنظمة دعم الحياة والمراحيض في محطة الفضاء الدولية، و 22500 دولاراً في اليوم لجميع الإمدادات الضرورية مثل الطعام والهواء والإمدادات الطبية، و 42 دولار لكل كيلوواط- ساعة للطاقة.

وبالنسبة لأفراد الطاقم الأربعة في مهمة Ax-1، فإن هذا يضيف ما يصل إلى 1.1 مليون دولار للإقامة لمدة ثمانية أيام، وهي مشمولة في مبلغ الـ 55 مليون دولار التي سيدفعها كل فرد في طاقم الرحلة.