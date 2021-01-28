قال محافظ المركزي السعودي فهد المبارك، في جلسة جمعته بوزير المالية الفرنسي برونو لو مير في فعاليات اليوم الثاني لمبادرة مستقبل الاستثمار، إن السعودية كانت سعيدة بترأسها مجموعة العشرين العام الماضي، حيث تم العمل سويا في سبيل إطلاق المبادرات لاحتواء فيروس كورونا والعديد من الرزم التحفيزية لدعم الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن مجموعة العشرين خصصت 22 مليار دولار للبحث عن لقاح لكورونا، ولعمليات التوزيع.

إلى ذلك، أضاف أنه تم ضخ 11 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي للحد من أضرار كورونا، إلى جانب تجميد الديون المترتبة على الدول الفقيرة.

وكشف المبارك أن صندوق الاستثمارات العامة سيضخ 6 تريليونات دولار في السنوات العشر القادمة لدعم القطاعات الجديدة والثقافة والسياحة، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية تمتلك بنية تحتية جذابة وتدعم القطاع الخاص لاسيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة SME's.

وكان وزير الاستثمار السعودي؛ خالد الفالح، قد قال في مبادرة الاستثمار، إن المملكة تعمل على إنشاء 20 منطقة اقتصادية خاصة جديدة ستكون 6 منها في مدينة الرياض، إلى جانب مراكز مالية لاستضافة الشركات العالمية، وسيكون هناك مناطق مخصصة لاستثمارات نوعية رقمية ولوجستية، وسيكون من أول هذه المناطق هو المطار، وسيتم إطلاق تلك المناطق قريباً.

وعن التمويل، أفاد الفالح: "سيكون هناك تمويل من صندوق الاستثمارات العامة واستثمارات خارجية من دول مثل الهند، بالإضافة إلى القطاع المالي القوي في السعودية".

وأوضح وزير الاستثمار، أن البيئة الاستثمارية لتمكين تطوير مدينة الرياض تشمل إصلاح بيئة تشريعية وتنظيمية لا مثيل لها، وتكون صديقة للمستثمرين تقلل المخاطر وتسهل ممارسة الأعمال وتجعل ممارسة الأعمال في السعودية الأكثر تنافسية في العالم.