قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" محمد المُدرس، إن حصة شركته ستنخفض في شركة محطة بوابة البحر إلى نحو 39.4% بعد بيع حصة 21% لصندوق الاستثمارات العامة وشركة كوسكو شيبينج بورت ليميتد.

وأضافت في تصريحات للعربية أن هذه الصفقة جرى توقيعها بعد مفاوضات استمرت أكثر من عامين.

وأوضح أن "حصة سيسكو في بوابة البحر الأحمر كانت حوالي 60% من رأس المال بصورة مباشرة وغير مباشرة، وبعد الصفقة ستهبط النسبة المتبقية إلى ما يقدر بـ 39.4% وستستمر سيسكو في توحيد القوائم المالية من خلال الحصة المؤثرة المتبقية".

وعن اختلاف النسبة المحصلة من عملية البيع مقارنة بحصة الشركة وفقا للتقييم المعلن لشركة بوابة البحر الأحمر والبالغة 3.3 مليار ريال، قال إن التقييم تجاري يشمل جميع ما يتعلق بأصول الشركة وأعمالها وتوقعاتها المستقبلية، ويتم خصم القروض والالتزامات على الشركة عند تنفيذ الصفقة.

وعن كيفية استخدام السيولة التي ستحصل عليها الشركة من الصفقة، قال إنه من المبكر الحديث عن هذا الأمر، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة سيقوم بدراسة كافة الاقتراحات التي من بينها التوزيعات على المساهمين ودعم المشاريع الاستراتيجية والتوسعية للشركة.

ووقعت شركة ساوند جويس انتربرايس ليميتد التابعة للشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو"، اتفاقيات مستقلة مع صندوق الاستثمارات العامة، وشركة كوسكو شيبينج بورت ليميتد (COSCO)، للاستحواذ على جزء من حصة شركة "سيسكو" في شركتها التابعة لشركة محطة بوابة البحر الأحمر والتي تبلغ 21.2% مقابل 556.5 مليون ريال سعودي.

وقالت "سيسكو"، أمس، إن تقييم شركة محطة بوابة البحر الأحمر بالكامل بلغ نحو 3.3 مليار ريال.

وسيمتلك صندوق الاستثمارات العامة وشركة كوسكو شيبينج بورت ليميتد (COSCO) بعد إتمام هذه الاتفاقية حصصا متساوية، وبحصة إجمالية تبلغ نسبتها 40% من رأس مال شركة محطة بوابة البحر الأحمر (20% لكل منهما).

وسيتم الاستحواذ على جزء من حصة شركة سيسكو البالغة نسبتها 21.2% وكذلك على جزء من حصة شركاء الأقلية الآخرين في شركة محطة بوابة البحر الأحمر بنسبة 18.8%، وذلك بشكل تناسبي وفقاً لحصة كل شريك.