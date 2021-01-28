.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

لتلبية الطلب الأوروبي.. "فايزر" تصنع لقاحها لدى هذه الشركة!

لقاح فايزر – بيونتيك
لقاح فايزر
لقاح كورونا

لتلبية الطلب الأوروبي.. "فايزر" تصنع لقاحها لدى هذه الشركة!

لبدء تسليم الجرعات في صيف 2021

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وافقت سانوفي على إنتاج ملايين الجرعات من لقاح فيروس كورونا لتحالف شركتي "فايزر-بيونتيك" في تعاون غير عادي لتسريع جهود التطعيم.

وستمنح شركة الأدوية الفرنسية -سانوفي- شركة بيونتيك، الوصول إلى مصنع في فرانكفورت، والتي ستبدأ في تسليم الجرعات هذا الصيف، حسب ما قالت سانوفي في بيان يوم الأربعاء، حيث ستوفر عمليات التصنيع في منشآت سانوفي إنتاج 125 مليون جرعة من اللقاح الذي يعتمد على تكنولوجيا الحمض النووي الريبي mRNA، موجهة للاتحاد الأوروبي.

وتعثرت جهود سانوفي الخاصة لتطوير لقاح مع شركة أدوية كبرى أخرى، مما يعني أنها لن تكون جاهزة بحلول الصيف كما هو متوقع. تسمح الاتفاقية لمنطقة اليورو بتعويض بعض الخسائر، وتسريع عملية التغليف المعقدة وتوزيع لقاح يحتاج إلى الاحتفاظ به في درجات حرارة شديدة البرودة. قد تصبح مثل هذه الصفقات أكثر شيوعاً كوسيلة لتوسيع نطاق التصنيع.

شركة تستعين بالروبوتات لتنشيط طلبات البقالة عبر الإنترنت قصص خاصة الذكاء الاصطناعي شركة تستعين بالروبوتات لتنشيط طلبات البقالة عبر الإنترنت

وقال رئيس عمليات سانوفي الفرنسية، أوليفييه بوغيلوت، لإذاعة RTL: "تأخرنا قليلاً في أحد اللقاحات المرشحة لدينا وقررنا استغلال ذلك الوقت لتعبئة قدراتنا الإنتاجية للمساعدة في إنتاج لقاح فايزر الأول". وقال إنها المرة الأولى التي يعمل فيها صانع أدوية للمساعدة في صنع لقاح منافس.

وتبحث شركتا فايزر وبيونتيك عن طرق لزيادة المعروض من اللقاحات، من توسيع المصانع الحالية إلى إضافة الموردين والشركات المصنعة الخارجية. وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت شركة Lonza Group، السويسرية التي تصنع لقاح شركة موديرنا، يوم الأربعاء، إنها تعمل بجد للبحث عن طرق لزيادة الإنتاج وهي مستعدة لمساعدة المنتجين الآخرين في صنع العلاجات أو الحقن.

وأشارت الشركة إلى إن اللقاح المرشح لشركة سانوفي والذي يجري تطويره بالتعاون مع جالاكسو ثميثكلاين سيدخل تجربة سريرية وسيطة أخرى في فبراير، مع إمكانية الوصول إلى السوق في الربع الرابع.

وتخطط Sanofi أيضاً لبدء التجارب السريرية المبكرة لمرشح لقاح RNA الخاص بها في فبراير أو مارس. وارتفع السهم بنحو 1٪ في تعاملات باريس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة
هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد