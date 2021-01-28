وافقت سانوفي على إنتاج ملايين الجرعات من لقاح فيروس كورونا لتحالف شركتي "فايزر-بيونتيك" في تعاون غير عادي لتسريع جهود التطعيم.

وستمنح شركة الأدوية الفرنسية -سانوفي- شركة بيونتيك، الوصول إلى مصنع في فرانكفورت، والتي ستبدأ في تسليم الجرعات هذا الصيف، حسب ما قالت سانوفي في بيان يوم الأربعاء، حيث ستوفر عمليات التصنيع في منشآت سانوفي إنتاج 125 مليون جرعة من اللقاح الذي يعتمد على تكنولوجيا الحمض النووي الريبي mRNA، موجهة للاتحاد الأوروبي.

وتعثرت جهود سانوفي الخاصة لتطوير لقاح مع شركة أدوية كبرى أخرى، مما يعني أنها لن تكون جاهزة بحلول الصيف كما هو متوقع. تسمح الاتفاقية لمنطقة اليورو بتعويض بعض الخسائر، وتسريع عملية التغليف المعقدة وتوزيع لقاح يحتاج إلى الاحتفاظ به في درجات حرارة شديدة البرودة. قد تصبح مثل هذه الصفقات أكثر شيوعاً كوسيلة لتوسيع نطاق التصنيع.

وقال رئيس عمليات سانوفي الفرنسية، أوليفييه بوغيلوت، لإذاعة RTL: "تأخرنا قليلاً في أحد اللقاحات المرشحة لدينا وقررنا استغلال ذلك الوقت لتعبئة قدراتنا الإنتاجية للمساعدة في إنتاج لقاح فايزر الأول". وقال إنها المرة الأولى التي يعمل فيها صانع أدوية للمساعدة في صنع لقاح منافس.

وتبحث شركتا فايزر وبيونتيك عن طرق لزيادة المعروض من اللقاحات، من توسيع المصانع الحالية إلى إضافة الموردين والشركات المصنعة الخارجية. وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت شركة Lonza Group، السويسرية التي تصنع لقاح شركة موديرنا، يوم الأربعاء، إنها تعمل بجد للبحث عن طرق لزيادة الإنتاج وهي مستعدة لمساعدة المنتجين الآخرين في صنع العلاجات أو الحقن.

وأشارت الشركة إلى إن اللقاح المرشح لشركة سانوفي والذي يجري تطويره بالتعاون مع جالاكسو ثميثكلاين سيدخل تجربة سريرية وسيطة أخرى في فبراير، مع إمكانية الوصول إلى السوق في الربع الرابع.

وتخطط Sanofi أيضاً لبدء التجارب السريرية المبكرة لمرشح لقاح RNA الخاص بها في فبراير أو مارس. وارتفع السهم بنحو 1٪ في تعاملات باريس.