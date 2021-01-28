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كولوني كابيتال للعربية: أنظار مايكروسوفت وغوغل وأمازون على السعودية

مبادرة الاستثمار

كولوني كابيتال للعربية: أنظار مايكروسوفت وغوغل وأمازون على السعودية

استثمارات الصندوق نحو 47 مليار دولار

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دبي - العربية.نت

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قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة صندوق كولوني كابيتال، توم براك، في مقابلة مع العربية، اليوم الخميس، على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، إن الشركات الرقمية الكبرى مثل مايكروسوفت وغوغل وأمازون تركز على السعودية.

وقدر استثمارات الصندوق بنحو 47 مليار دولار مشيراً إلى أنه الصندوق الأكبر استثماراً في البنية الرقمية عالمياً، وينصب تركيزه على البنية التحتية لا سيما البنية التحتية الرقمية وينظر إلى الشرق الأوسط بأنه المنطقة الأفضل حالياً.

وأضاف براك، أن المنطقة الآن لا توجد بها حواجز أو حدود مع وجود 300 مليون نسمة تحت سن الـ25 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعطينا تطورا إلى النجاح المتوقع من العمل بها، وكل هذا التطور التكنولوجي المُقبل على المنطقة يعني أنه ليس هناك تنوع في الاستثمار فقط بل تنوع في الحضارات.

وقال "إننا نريد أن نكون في طليعة المشاريع المقبلة في المنطقة".

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