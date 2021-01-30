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بريطانيا تفتح تحقيقاً بشراء فيسبوك لهذه الشركة

سناب شات فيسبوك
فيسبوك
تكنولوجيا

بريطانيا تفتح تحقيقاً بشراء فيسبوك لهذه الشركة

قيمة الصفقة 400 مليون دولار

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العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بدأت المملكة المتحدة تحقيقاً رسمياً في شراء شركة فيسبوك لشركة جيفي Giphy بقيمة 400 مليون دولار، قائلة إنها ستنظر فيما إذا كانت الصفقة تضر بالمنافسة في توريد مقاطع الفيديو والصور المتحركة.

حددت هيئة المنافسة والأسواق CMA، موعداً نهائياً في 25 مارس لاتخاذ قرارها الأولي، مع تحديد جدول زمني للمراجعة التي تم تحديدها بالفعل في دعوى قضائية جادل فيسبوك سابقاً بأن CMA فرض قيوداً غير معقولة وغير متناسبة على الشركة. وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

تعبر هيئة المنافسة والأسواق بشكل متزايد عن مخاوفها بشأن ابتلاع عمالقة الإنترنت للشركات الأصغر.

قال الرئيس التنفيذي للهيئة، أندريا كوزيلي، في أكتوبر، إن أكبر شركات التكنولوجيا يجب أن تخضع للتدقيق في أي صفقة، مهما كانت صغيرة.

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اضطر فيسبوك إلى إيقاف تكامله مع Giphy في يونيو بعد أن قالت CMA، إنها تريد التحقيق فيما إذا كانت الصفقة ستوفر للشبكة الاجتماعية الكثير من المعلومات حول عمليات منافسيها.

وقال فيسبوك، الخميس، في بيان عبر البريد الإلكتروني: "سنواصل التعاون الكامل مع تحقيق هيئة أسواق المال. هذا الدمج هو مبدأ تنافسي ويصب في مصلحة كل شخص في المملكة المتحدة يستخدم Giphy وخدماتنا".

في حين أن نصف أعمال Giphy تضمنت فيسبوك وتطبيقاته، قدمت الشركة أيضاً نفس خدمة البحث للمنافسين مثل iMessage التابع لشركة "أبل"، و"تويتر"، و"سيغنال"، و"تيك توك".

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