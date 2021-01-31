أقرض "سوفت بنك" مديريه التنفيذيين، راجيف ميسرا، ومارسيلو كلور 250 مليون دولار لكل منهما لشراء أسهم الشركة والتي ارتفعت بقوة منذ السماح لهم باقتراض هذه المبالغ.

بات أربعة من كبار المسؤولين التنفيذيين في “سوفت بنك”، بما في ذلك ميسرا، وكلور يجلسون على مكاسب جماعية محتملة تتراوح بين 300 مليون دولار، وقد تصل إلى 1.2 مليار دولار بعد تلقي قروض غير عادية من الشركة العام الماضي لشراء أسهمها، وفقاً لتحليل لـ "فايننشال تايمز"، اطلعت عليه "العربية.نت".

ووافق “سوفت بنك” على حزم الحوافز في فبراير من العام الماضي والتي منحت أكثر من 600 مليون دولار في شكل قروض للمديرين الأربعة، مما سمح لهم بشراء الأسهم التي ارتفعت بشكل حاد.

ومن المقرر أن تنتهي فترة الإغلاق لمدة عام واحد والتي تقيد بيع بعض تلك الأسهم، الشهر المقبل، مما يمنح مساعدي ماسايوشي سون في "سوفت بنك" خيار البدء في جني الأرباح.

ميسرا، الذي يدير صندوق رؤية “سوفت بنك”، وكلور، رئيس العمليات في “سوفت بنك”، يحققان بشكل فردي مكاسب تصل إلى 500 مليون دولار لكل منهما بناءً على هذه الحسابات.

ويعتبر الثنائي بالفعل من بين أكبر الأجور التي يحصل عليها الموظفين في اليابان، إذ كسبا 15 مليون دولار و19.6 مليون دولار العام الماضي، في بلد يرفض حزم رواتب المديرين التنفيذيين الضخمة.

وتظهر تفاصيل القروض، التي لم تحظ باهتمام كبير، في التقرير السنوي لشركة “سوفت بنك” للفترة المنتهية في مارس 2020، في قسم الإفصاح عن المعاملات بين الشركة ومديري مجلس إدارتها.

ويُظهر التقرير أنه بحلول نهاية مارس من العام الماضي، حصل كل من ميسرا، وكلور على قروض بقيمة 250 مليون دولار لكل منهما بغرض شراء أسهم في “سوفت بنك”.

ومن بين هذه المخططات، التي تم إنشاؤها في عام 2018، منح كل من كاتسونوري ساغو، كبير مسؤولي الاستراتيجيات في “سوفت بنك”، وكين مياوتشي، رئيس “سوفت بنك”.

واستقال كل من ميسرا، وكلور، وساغو من مجلس إدارة “سوفت بنك” في نوفمبر، فيما وصف بأنه تعديل حوكمة الشركة، بعد ضغوط من صندوق التحوط الناشط Elliott Management.

ودعم سون، بشكل أساسي الخسائر المحتملة لشركته على قروض مساعديه، مع حاشية في تقرير الإفصاح توضح أن مؤسس “سوفت بنك” قد ضمن أي “عجز” بين قيمة الضمان والقرض.

وسون هو أكبر مساهم في “سوفت بنك”، ويمتلك 25% بشكل مباشر وغير مباشر، والمستفيد الأكبر من الارتفاع في سعر سهمها.