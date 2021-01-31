قالت دولة جنوب إفريقيا في بيان على موقعها على الإنترنت، أمس السبت، إن البنك الدولي خصص 12 مليار دولار للدول الإفريقية لدعم برامج التطعيم.

وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا في البيان إن أموال البنك الدولي ستكون في شكل منح أو "بشروط ميسرة للغاية". وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يأتي البيان في أعقاب اجتماع افتراضي في 27 يناير حول استراتيجية تمويل ونشر لقاح Covid-19 في إفريقيا، والذي حضره ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي.

كان كبير المستشارين العلميين للمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض، قد قدر أن تكلفة تطعيم 60% من سكان إفريقيا ستتراوح بين 10 مليارات دولار، و15 مليار دولار.

وقالت المستشارة، نيكيسي نديمبي، في عرض على الإنترنت يوم الخميس، إن القارة ستحتاج إلى حوالي 1.5 مليار جرعة، إذا تم استخدام نظام الحقن المزدوج. ستشمل التكلفة بدء برامج التطعيم.

وأضافت أن إفريقيا أمنت 36% من احتياجاتها لتحقيق هذا الهدف، حيث يأتي 25% من الإجمالي المطلوب من مبادرة Covax و11% من برنامج منفصل للاتحاد الإفريقي.

وفي مؤتمر صحفي منفصل، قال جون نكينجاسونج، مدير مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا، إنه تم تأمين 400 مليون جرعة إضافية من معهد سيروم إنديا ليمتد. ولم يذكر تفاصيل حول كيفية تمويلها.