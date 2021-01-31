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مصرف الإمارات المركزي يغرم 11 بنكاً لعدم الامتثال

مصرف الإمارات المركزي
مصرف الإمارات المركزي
بنوك الإمارات

مصرف الإمارات المركزي يغرم 11 بنكاً لعدم الامتثال

12.5 مليون دولار قيمة الغرامات

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دبي - العربية.نت

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فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبات مالية على 11 بنكاً عاملاً في الدولة لفشلها في الوصول إلى المستويات المناسبة من الامتثال بشأن مكافحة غسل الأموال والعقوبات.

وقالت الهيئة في بيان، إن العقوبات التي فُرضت في 24 يناير بلغت إجمالاً 45.76 مليون درهم (12.5 مليون دولار). ولم تحدد البنوك، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأضافت أن البنك المركزي سمح لجميع البنوك العاملة في الإمارات العربية المتحدة "بوقت كافٍ لتصحيح أي أوجه قصور، وصدرت تعليمات في منتصف عام 2019 لضمان الامتثال بحلول نهاية ذلك العام.

تم فرض الغرامات بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيم غير المشروع.

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