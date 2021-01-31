شكلت الشركات الرائدة في دبي تحالفاً لنقل ملياري جرعة من لقاحات كوفيد-19 حول العالم هذا العام.

تعاونت شركة طيران الإمارات، وموانئ دبي العالمية، ومطارات دبي لتسريع توزيع التطعيمات عبر دبي، مركز التجارة والسياحة الخليجي الذي يهدف الآن إلى أن يصبح مركزاً للقاحات أيضاً. وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ستركز هذه الخطوة بشكل خاص على الدول الناشئة، التي تضرر مواطنوها بشدة من الوباء، ويشكل النقل الصيدلاني والخدمات اللوجستية تحدياً، وفقاً للإعلان الصادر عن المكتب الإعلامي للحكومة.

كما انضمت "المدينة الإنسانية الدولية"، وهي مركز عالمي للاستجابة الإنسانية للطوارئ مقرها دبي، إلى التحالف.

تخطط دولة الإمارات العربية المتحدة لبدء تصنيع اللقاح الذي طورته شركة سينوفارم الصينية هذا العام.

بالإضافة إلى لقاح سينوفارم، وافقت الإمارات العربية المتحدة على لقاحات من فايزر، وسبوتنيك، ومنذ ذلك الحين أطلقت حملة تطعيم طموحة، حيث تم تطعيم ربع السكان البالغ عددهم 10 ملايين نسمة.